Πατέρας κατηγορείται για βασανισμό αφού εξέθεσε τα παιδιά του σε θανατηφόρα πεζοπορία

Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στην πολιτεία της Γιούτα η υπόθεση ενός 31χρονου πατέρα, ο οποίος κατηγορείται ότι εξέθεσε τα τρία μικρά παιδιά του σε θανατηφόρο κίνδυνο, παίρνοντάς τα σε μια εξαιρετικά απαιτητική πεζοπορία στο φαράγγι Big Cottonwood. Το περιστατικό συνέβη στις 11 Οκτωβρίου και αποκαλύφθηκε μέσα από βίντεο στο οποίο η οκτάχρονη κόρη του ακούγεται έντρομη να ρωτά: «Θα πεθάνουμε από το κρύο, μπαμπά;».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Μάικα Σμιθ σχεδίασε την οικογενειακή εξόρμηση παρουσιάζοντάς την ως μια «εμπειρία ζωής», παρά το γεγονός ότι το μονοπάτι Broads Fork θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο, με έντονες υψομετρικές διαφορές και αξιολόγηση που το καθιστά ακατάλληλο για παιδιά. Όπως περιγράφεται, η κόρη του είχε ακούσει πως η διαδρομή θα ήταν «εννέα μίλια ή εννέα ώρες», χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς τις περιμένει.

Οι αρχές θεωρούν ότι η απόφαση του Σμιθ να συνεχίσει την ανάβαση, παρά τις προειδοποιήσεις των παιδιών και τις κακές καιρικές συνθήκες, εξέθεσε ανεπανόρθωτα τα μικρά σε κίνδυνο. «Αυτό που ξεκίνησε ως αθώα πεζοπορία μετατράπηκε σε εφιάλτη», ανέφερε ο εισαγγελέας της κομητείας Salt Lake, επισημαίνοντας ότι ο πατέρας «επέλεξε το βουνό εις βάρος της ασφάλειας των παιδιών».

Δραματική διάσωση κοντά στην κορυφή

Η οικογένεια δηλώθηκε αγνοούμενη όταν δεν επέστρεψε εγκαίρως, με ομάδες διάσωσης να εντοπίζουν τα ίχνη τους περίπου 183 μέτρα από την κορυφή. Εκεί, βρήκαν ένα πρόχειρο καταφύγιο φτιαγμένο από έναν βράχο και λίγα κλαδιά, όπου ο 4χρονος γιος του Σμιθ ήταν ξαπλωμένος πάνω από τον 2χρονο αδελφό του, χωρίς τις αισθήσεις του.

Τα δύο μικρότερα παιδιά, ντυμένα ελλιπώς για τις συνθήκες, είχαν σταματήσει να αναπνέουν, με τον Σμιθ να αναφέρει ότι τους έκανε CPR κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε μια από τις πιο ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης, ο πατέρας δίδαξε στην οκτάχρονη κόρη του πώς να κάνει ανάνηψη, πριν φύγει μόνος του για να κατέβει το βουνό και να καλέσει βοήθεια.

Οι διασώστες κατάφεραν να μεταφέρουν τα παιδιά σε πιο ασφαλές σημείο και στη συνέχεια να τους παράσχουν 25 λεπτά καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Ο 4χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και χειρουργική αφαίρεση μέρους του κρανίου για την ανακούφιση της πίεσης.

‘Selfish’ Utah dad charged with child torture after dangerous hike that left children hospitalized https://t.co/THlKcTluqD pic.twitter.com/pizXz3aATW — New York Post (@nypost) November 27, 2025

Ανησυχητικά μηνύματα πριν το περιστατικό

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αποκαλύφθηκε σειρά μηνυμάτων που ο Σμιθ είχε στείλει στη σύζυγό του, στην οποία ανέφερε ότι «κουράζεται να κουβαλάει τον 2χρονο» και ότι η οικογένεια βρίσκεται «σχεδόν στην κορυφή», ενώ η βροχή είχε ήδη ξεκινήσει. Παρ' όλα αυτά, απέρριπτε τις εκκλήσεις της κόρης του να γυρίσουν πίσω, επιμένοντας ότι δεν πρέπει να χάσουν την «μοναδική εμπειρία».

Ποινικό παρελθόν και νέα επεισόδια

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο σκοτεινή λόγω του πρόσφατου ποινικού παρελθόντος του Σμιθ. Έναν μήνα πριν την επικίνδυνη πεζοπορία, είχε εντοπιστεί σε βουνό με δύο όπλα και ένα τσεκούρι, έχοντας εκφράσει αυτοκτονικές σκέψεις. Παρά τον εξοπλισμό που είχε μαζί του, επέμεινε τότε ότι δεν σκόπευε να βλάψει τον εαυτό του.

Το περιστατικό στο βουνό, όμως, δεν ήταν το τέλος των προβλημάτων. Στις 10 Νοεμβρίου, έναν μήνα μετά τη διάσωση, ο Σμιθ εισέβαλε στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν ο 4χρονος γιος του, επιχειρώντας να παρέμβει στον ιατρικό εξοπλισμό. Συνελήφθη εκ νέου για ενδοοικογενειακή βία, με τις αρχές να σημειώνουν ότι «η συμπεριφορά του βρίσκεται εκτός ελέγχου» και θέτει σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και όσους βρίσκονται γύρω του.

Ο 31χρονος παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές της κομητείας Salt Lake, ενώ η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά περιστατικά παιδικής κακοποίησης που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

