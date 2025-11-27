Τραγωδία άνευ προηγουμένου στο Χονγκ Κονγκ: Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι μετά τη μεγάλη πυρκαγιά

Συγκλονισμό προκαλούν οι νεότερες πληροφορίες από το Χονγκ Κονγκ, όπου η καταστροφική πυρκαγιά σε συγκρότημα ουρανοξυστών έχει ήδη αφήσει πίσω της 65 νεκρούς, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για περίπου 300 αγνοούμενους.

Το συγκρότημα Wang Fuk Court, στο οποίο ξέσπασε η φωτιά, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κατοικίες της περιοχής, φιλοξενώντας συνολικά περισσότερους από 4.600 κατοίκους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πόσοι βρίσκονταν στα διαμερίσματά τους την ώρα που εκδηλώθηκαν οι πρώτες φλόγες.

Τα αίτια και το ταχύτατο ξέσπασμα της φωτιάς

Η πυρκαγιά ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης, στις 14:51, στον 31ο όροφο του κτιρίου Wang Cheong House, το οποίο βρισκόταν υπό ανακαίνιση. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν ακαριαία μέσα από τη μπαμπού σκαλωσιά και το χαρακτηριστικό πράσινο προστατευτικό δίχτυ, που περιέβαλε το κτίριο.

Μέσα σε λίγες ώρες, η φωτιά είχε μεταφερθεί σε επτά από τους οκτώ πύργους του συγκροτήματος, εγκλωβίζοντας κατοίκους και καθιστώντας το έργο των πυροσβεστών εξαιρετικά δύσκολο.

Υπό εξέταση υλικά και πιθανές ευθύνες

Οι έρευνες των αρχών έχουν ήδη οδηγήσει σε κατασχέσεις υλικών – συγκεκριμένα σανίδες αφρολέξ, οι οποίες θεωρούνται ύποπτες για χαμηλότερη ποιότητα από τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν εκτεταμένους ελέγχους σε όλα τα συγκροτήματα κατοικιών που βρίσκονται υπό ανακαίνιση, με στόχο να επανεξεταστούν οι κανονισμοί ασφαλείας αλλά και η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται.

Η αγωνία συνεχίζεται

Με τις επιχειρήσεις εντοπισμού να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τον αριθμό των αγνοουμένων να παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, η τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ θεωρείται ήδη μία από τις πιο σοβαρές των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία των κτιρίων παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των ζημιών.

Διαβάστε ακόμα: Πάπας Λέων στο Μπλε Τζαμί: Αφαίρεσε τα παπούτσια, αλλά δεν προσευχήθηκε στην ιστορική επίσκεψη