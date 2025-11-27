Τραγωδία με 30χρονο influencer: Έχασε τη ζωή του μετά από μαραθώνιο φαγητού 10.000 θερμίδων την ημέρα

Θλίψη και προβληματισμό έχει προκαλέσει ο θάνατος του 30χρονου Ρώσου fitness influencer Ντμίτρι Νουγιάνζιν, ο οποίος συμμετείχε σε μια επικίνδυνη διαδικτυακή πρόκληση αυξάνοντας σκόπιμα το βάρος του με υπερκατανάλωση φαγητού. Ο νεαρός δημιουργός περιεχομένου είχε ανακοινώσει ότι στόχος του ήταν να πάρει περίπου 25 κιλά και στη συνέχεια να τα χάσει σε χρόνο-ρεκόρ, θέλοντας –όπως έλεγε– να αποδείξει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος αδυνατίσματος που προωθούσε.



Η ακραία διατροφή και το «πείραμα» που έκανε δημόσια

Ο Νουγιάνζιν είχε αρχίσει να καταγράφει την προσπάθειά του στα social media, παρουσιάζοντας καθημερινά γεύματα που ξεπερνούσαν τις 10.000 θερμίδες. Το διατροφικό του πρόγραμμα περιλάμβανε γλυκά και κέικ στο πρωινό, ζυμαρικά με μαγιονέζα και βαριές σάλτσες στο μεσημεριανό, ενώ το βράδυ κατανάλωνε πίτσες, burgers και άλλα λιπαρά φαγητά. Ενδιάμεσα έτρωγε πατατάκια και επεξεργασμένα σνακ.

Σε αναρτήσεις του δήλωνε ενθουσιασμένος για το project, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ανακοινώσει χρηματικά έπαθλα για όσους ακολουθούσαν το δικό του πρόγραμμα απώλειας βάρους.



Βρέθηκε νεκρός στον ύπνο του – Τι λένε οι φίλοι του

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο 30χρονος είχε αρχίσει να παραπονιέται για αδιαθεσία τις τελευταίες ημέρες και είχε αναβάλει προπονήσεις, λέγοντας ότι σκόπευε να επισκεφθεί γιατρό. Λίγο αργότερα βρέθηκε αναίσθητος στο σπίτι του, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον του ανέφεραν ότι η καρδιά του σταμάτησε ενώ κοιμόταν.

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή, ωστόσο ο ξαφνικός χαμός του έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σχετικά με τις ακραίες πρακτικές που προβάλλονται στα social media.



Από 92 κιλά σε 105 μέσα σε λίγες εβδομάδες

Στην αρχή του «πειράματός» του, ο Νουγιάνζιν ζύγιζε λίγο πάνω από 92 κιλά. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα είχε φτάσει τα 105, παρουσιάζοντας περήφανα στους ακολούθους του τη θεαματική αύξηση του όγκου του.

Στην τελευταία του ανάρτηση κρατούσε μια συσκευασία πατατάκια και έγραφε:

«Το ήθελα και τα κατάφερα» – μια φράση που σήμερα προκαλεί σοκ.



Τι λένε οι ειδικοί – Οι κίνδυνοι της απότομης αύξησης βάρους

Διατροφολόγοι και καρδιολόγοι προειδοποιούν ότι η ξαφνική πρόσληψη μεγάλου σωματικού βάρους:

επιβαρύνει σημαντικά την καρδιά,

αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης και υψηλής χοληστερόλης,

επηρεάζει τη λειτουργία του μεταβολισμού,

μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα ή εγκεφαλικό.



Η συσσώρευση λίπους στο σώμα και κυρίως στις αρτηρίες μπορεί να αποδειχθεί μοιραία, ειδικά όταν συνδυάζεται με εξαντλητικό τρόπο ζωής και υπερβολική προβολή στο διαδίκτυο.



Ο θάνατός του επαναφέρει το ζήτημα των επικίνδυνων “challenges”

Η υπόθεση του Νουγιάνζιν ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τη νοοτροπία των ακραίων διαδικτυακών προκλήσεων, που συχνά παρουσιάζονται ως «πειράματα» αυτοβελτίωσης αλλά στην πραγματικότητα ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Η πίεση για εντυπωσιασμό, τα views και η γρήγορη επιτυχία στα social media φαίνεται ότι μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε τραγικές συνέπειες.

