Σκληρή στάση απέναντι στη μετανάστευση υιοθέτησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο κέντρο της Ουάσινγκτον, όπου δύο εθνοφρουροί τραυματίστηκαν σοβαρά από πυρά άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε διάγγελμά του διάρκειας σχεδόν πέντε λεπτών, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια» και δεσμεύθηκε για ακόμη αυστηρότερη πολιτική ελέγχου των μεταναστευτικών ροών.

Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη επί τόπου, είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ το 2021, περίοδο κατά την οποία –όπως υποστήριξε ο Τραμπ– η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επιτρέψει την είσοδο χιλιάδων Αφγανών μετά την κατάρρευση της Καμπούλ. Ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα «επανεξετάσει» όλους τους σχετικούς φακέλους Αφγανών πολιτών που εγκαταστάθηκαν στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια.



Πάγωμα των μεταναστευτικών διαδικασιών από την USCIS

Λίγο μετά το διάγγελμα, η υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι παγώνει επ’ αόριστον την επεξεργασία αιτημάτων μετανάστευσης από Αφγανούς υπηκόους, μια απόφαση που προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη μετανάστευση «τη μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια», επιρρίπτοντας στον Τζο Μπάιντεν την ευθύνη για την είσοδο «εκατομμυρίων αλλοδαπών». Δεν δίστασε μάλιστα να μιλήσει για «σατανική πράξη» και «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», χαρακτηρισμός που –όπως επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο– δεν συνάδει με τον διεθνή νομικό ορισμό, αφού τέτοιες πράξεις δεν αφορούν μεμονωμένα περιστατικά.



Πώς σημειώθηκε η επίθεση

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι, δύο τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο, σε περιοχή όπου περιπολούν από τον Αύγουστο δεκάδες άνδρες της εθνοφρουράς, κατόπιν εντολής Τραμπ και παρά τις αντιθέσεις των τοπικών δημοκρατικών αρχών.

Σύμφωνα με την αστυνομία:

Ο δράστης πλησίασε μια διασταύρωση,

Σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε στοχευμένα δύο εθνοφρουρούς,

Άλλοι στρατιωτικοί αντέδρασαν άμεσα, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως επιβεβαίωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ. Για αρκετή ώρα επικράτησε σύγχυση, καθώς ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνιας ανακοίνωσε αρχικά τον θάνατό τους, προτού ανασκευάσει.

Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το κίνητρο του δράστη, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέεται με οργανωμένα δίκτυα.



Κλίμα έντασης και πολιτικής αντιπαράθεσης

Η Ουάσινγκτον παραμένει σε υψηλή επιφυλακή. Δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στο σημείο έκαναν λόγο για σκηνές πανικού, με δεκάδες περιπολικά να καταφθάνουν και φορεία να μεταφέρουν τραυματίες.

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης στις ΗΠΑ, λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ και μόλις έναν χρόνο από την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί τους Δημοκρατικούς ότι «δαιμονοποιούν» τη δράση της εθνοφρουράς, η οποία έχει αναπτυχθεί σε μεγάλες πόλεις, όπως το Λος Άντζελες, το Μέμφις και η Ουάσινγκτον, παρά τη ρητή αντίθεση των τοπικών αρχών.

????BREAKING: ????????Two National Guards remain in critical condition after a targeted shooting near the White House.

The suspect is identified as an Afghan national and is in custody.

The FBI is investigating the ambush at Farragut West as a potential act of terrorism.#WashingtonDC pic.twitter.com/Itr3kkwR4c — Apex ᴵᴺᵀᴱᴸ (@TheApexIntel) November 27, 2025



Αυξάνονται οι δυνάμεις της εθνοφρουράς

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι στην πρωτεύουσα θα αποσταλούν επιπλέον 500 στρατιώτες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ανδρών που περιπολούν την πόλη σε πάνω από 2.500. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε προσωπικά την εντολή ενίσχυσης.

Ωστόσο, η ανάπτυξη της εθνοφρουράς έχει φτάσει ήδη στη δικαιοσύνη. Τοπικό δικαστήριο δικαίωσε τον δήμο που ζητούσε την απόσυρση των μονάδων, όμως η εφαρμογή της απόφασης έχει «παγώσει» για 21 ημέρες, έως τις 11 Δεκεμβρίου, ώστε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ασκήσει έφεση.

Διαβάστε ακόμα: Θρίλερ στη Δυτική Βιρτζίνια: Φορτηγό κρεμόταν στο κενό και ο οδηγός σώθηκε την τελευταία στιγμή