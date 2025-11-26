Λύση μετά από 50 χρόνια: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 22χρονης. Ο ύποπτος που «ξέφυγε»

Μια υπόθεση που για δεκαετίες βασάνιζε τις αρχές του Νιου Χάμσαϊρ και την τοπική κοινωνία βρήκε τελικά απάντηση. Σχεδόν μισό αιώνα μετά τη φρικτή δολοφονία της 22χρονης Τζούντιθ Λορντ, οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν πως ο δράστης ήταν τελικά ο άνθρωπος που θεωρήθηκε εξαρχής βασικός ύποπτος – αλλά δεν συνελήφθη ποτέ, εξαιτίας μιας ελαττωματικής έκθεσης του FBI που είχε οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα.

Το εύρημα που αποκάλυψε τη φρίκη

Στις 20 Μαΐου 1975, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στο Κόνκορντ ανακάλυψε το άψυχο σώμα της νεαρής γυναίκας όταν πήγε να ζητήσει τα απλήρωτα ενοίκια. Δίπλα, στο άλλο δωμάτιο, βρέθηκε το 20 μηνών παιδί της—ζωντανό αλλά μόνο.

Η Λορντ είχε στραγγαλιστεί, με εμφανή σημάδια άγριας πάλης και σεξουαλικής επίθεσης.

Οι πρώτες έρευνες έφεραν στο προσκήνιο τον 24χρονο γείτονά της, Έρνεστ Θίοντορ Γκέιμπλ, τον οποίο η ίδια φέρεται να φοβόταν λόγω επίμονων και ανεπιθύμητων προσεγγίσεων.

Ωστόσο, μια έκθεση μικροσκοπικής ανάλυσης τριχών του FBI υποστήριζε τότε πως τα ευρήματα «δεν μπορούσαν να ανήκουν» στον Γκέιμπλ – κάτι που αποδείχθηκε αργότερα λανθασμένο. Αυτό το λάθος ήταν αρκετό για να παγώσει η υπόθεση, παρά τα υπόλοιπα στοιχεία:

δακτυλικά αποτυπώματα του Γκέιμπλ στο διαμέρισμα

μαρτυρίες γειτόνων ότι η Λορντ τον φοβόταν

αναφορές για παρακολούθηση και παρενόχληση

Τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία

Γείτονες είχαν αναφέρει ότι η νεαρή γυναίκα μπήκε στο ντους λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Περίπου στις 00:50 ακούστηκαν κραυγές και ύστερα ήχοι που θύμιζαν πάλη και σεξουαλική πράξη. Λίγο αργότερα, η Λορντ είχε δολοφονηθεί.

Ο πρώην σύζυγός της, Γκρέγκορι Λορντ—με τον οποίο είχε χωρίσει πρόσφατα λόγω ενδοοικογενειακής βίας—εξετάστηκε αρχικά ως ύποπτος, αλλά αποκλείστηκε γρήγορα.

Ο ύποπτος που δεν τιμωρήθηκε ποτέ

Ο Γκέιμπλ δεν συνελήφθη ποτέ για τη δολοφονία. Το 1987, 13 χρόνια αργότερα, δολοφονήθηκε στο Λος Άντζελες σε άσχετο περιστατικό, χωρίς να λογοδοτήσει για το έγκλημα που πλέον θεωρείται βέβαιο ότι διέπραξε.

Σήμερα, σύμφωνα με τις αρχές, αν ο Γκέιμπλ ήταν εν ζωή, θα αντιμετώπιζε κατηγορίες για:

ανθρωποκτονία 1ου βαθμού

φόνο κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επίθεσης

Με τα νεότερα δεδομένα, η υπόθεση χαρακτηρίζεται πλέον επίσημα «εξιχνιασμένη».

Το μήνυμα των αρχών μετά από 50 χρόνια

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Νιου Χάμσαϊρ δήλωσε:

«Ελπίζω πως αυτό το τέλος, όσο καθυστερημένο κι αν είναι, θα φέρει γαλήνη στην οικογένεια της Τζούντι Λορντ και στην κοινότητα του Κόνκορντ. Καμία υπόθεση δεν είναι πραγματικά κλειστή, μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

