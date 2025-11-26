Σε τραγωδία ανυπολόγιστων διαστάσεων εξελίσσεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο συγκρότημα κατοικιών «Wang Fuk Court» στη βόρεια περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 36, ενώ 279 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, την ώρα που δεκάδες τραυματίες νοσηλεύονται.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας πυροσβέστης, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα που επιχειρούσε για την κατάσβεση, όπως μεταδίδει το BBC.

Πώς εξαπλώθηκε η φωτιά

Το συγκρότημα βρισκόταν σε φάση ανακαίνισης, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε στη γρήγορη εξάπλωση των φλογών. Οι σκαλωσιές από μπαμπού που περιέβαλλαν τα κτίρια λειτούργησαν σαν «διάδρομος» για τη φωτιά, εμποδίζοντας ταυτόχρονα την ασφαλή εκκένωση.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται για ώρες στο σημείο δίνoντας μάχη με τις φλόγες, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού των εκατοντάδων αγνοουμένων.

Η πυρκαγιά αυτή είναι η πρώτη τέτοιου επιπέδου επικινδυνότητας εδώ και 17 χρόνια. Τελευταία φορά που το Χονγκ Κονγκ είχε καταγράψει φωτιά επιπέδου 5 ήταν το 2008 στο Cornwall Court, στην περιοχή Mong Kok.

Στέγαση για τους πληγέντες – 1.400 διαθέσιμες κατοικίες

Η υπουργός Στέγασης του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι έχουν εντοπιστεί 1.400 άμεσα διαθέσιμες κατοικίες, εκ των οποίων 280 βρίσκονται στην περιοχή Tai Po.

Ήδη 40 άτομα που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους έχουν μεταφερθεί σε μεταβατικό πρόγραμμα στέγασης στο Shan Liu, ενώ οι υπηρεσίες συνεργάζονται για την παροχή επιπλέον στήριξης.

Διασώσεις μέσα στη νύχτα – Μωρό και ηλικιωμένη γυναίκα σώθηκαν

Μέσα στις δραματικές ώρες, τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ένα βρέφος και μια ηλικιωμένη γυναίκα διασώθηκαν επιτυχώς.

Η South China Morning Post σημειώνει πως και οι δύο έλαβαν μάσκες οξυγόνου πριν μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ το i-Cable News μετέδωσε πλάνα από τις επιχείρησεις μεταφοράς τους σε ασθενοφόρα.

Παρέμβαση του προέδρου Σι Τζινπίνγκ

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα, συμπεριλαμβανομένου του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του, και κάλεσε τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να «καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια» για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό των ανθρώπινων και υλικών απωλειών.

Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από το κρατικό δίκτυο CCTV.

Διαβάστε ακόμα: Ουκρανικά ναυτικά drones χτύπησαν δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα – Βίντεο από την επίθεση