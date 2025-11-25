Φρίκη στη Βρετανία: Παράλυτη από τον λαιμό και κάτω μετά την επίθεση του συντρόφου της

Σοκ προκαλεί η υπόθεση της 57χρονης Trudi Burgess στη Βρετανία, η οποία έμεινε παράλυτη από το στήθος και κάτω μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε από τον σύντροφό της, όταν εκείνη αποφάσισε να τον εγκαταλείψει. Η πρώην δασκάλα παλεύει εδώ και μήνες να αποκαταστήσει μέρος των λειτουργιών της, ενώ η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη βρετανική κοινή γνώμη.

Μάχη στην εντατική και μόνιμες βλάβες

Η Trudi υπεβλήθη σε πολύωρο χειρουργείο για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής της στήλης και παρέμεινε για τρεις μήνες στη ΜΕΘ του Royal Preston Hospital. Οι γιατροί φοβήθηκαν ακόμη και για την ικανότητά της να αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη.

Στη βιντεοσκοπημένη κατάθεσή της, η 57χρονη περιέγραψε τη νέα της καθημερινότητα:

«Δεν νιώθω τίποτα από το στήθος και κάτω. Έχω νευροπαθητικό πόνο που με κάνει να νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τα χέρια μου είναι σχεδόν μουδιασμένα, δεν έχω κίνηση στα δάχτυλα».

Παρά τις δυσκολίες, προσπαθεί καθημερινά να βελτιώσει ό,τι μπορεί. «Μου πήρε κάθε χαρά, ειδικά τον χρόνο με την εγγονή μου. Δεν μπορώ να γυρίσω σελίδες βιβλίου, δεν μπορώ να παίξω μαζί της… η ζωή μου έχει σχεδόν καταστραφεί», λέει συγκινημένη.

Πώς οδηγήθηκαν τα πράγματα στην επίθεση

Η Trudi γνώρισε τον Robert Easom σε μια ευάλωτη περίοδο, λίγο μετά τον θάνατο του συζύγου της. Η σχέση ξεκίνησε ήρεμα, αλλά σύντομα ο Easom έγινε ολοένα και πιο ελεγκτικός και βίαιος.

Τον Φεβρουάριο, όταν η Trudi αποφάσισε να φύγει, εκείνος επιτέθηκε.

«Με έπιασε από το κεφάλι και το πίεσε προς τα κάτω… ένιωσα τον αυχένα μου να σπάει», περιέγραψε.

Αδυνατώντας να μιλήσει ή να αντισταθεί, πίστεψε ότι πέθαινε εκείνη τη στιγμή. Ο Easom προσπάθησε αρχικά να πείσει τις Αρχές πως «έπεσε από το κρεβάτι».

Η γρήγορη ετυμηγορία και η επερχόμενη ποινή

Το δικαστήριο χρειάστηκε μόλις 27 λεπτά για να τον κρίνει ένοχο για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση. Ο δράστης είχε ήδη παραδεχθεί άλλες επιθέσεις και κακοποιητική συμπεριφορά.

Ο Easom αναμένεται να καταδικαστεί τον Φεβρουάριο, με πιθανή ποινή ακόμη και ισόβια κάθειρξη.

Η μάχη της οικογένειας για αξιοπρεπή ζωή

Η οικογένεια της Trudi ξεκίνησε καμπάνια GoFundMe, καθώς η 57χρονη θα χρειαστεί πλήρως προσβάσιμη κατοικία, εξειδικευμένο εξοπλισμό, ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο, όχημα ΑμεΑ, συνεχή φυσικοθεραπεία και 24ωρη φροντίδα.

Ο γιος της, Jackson, ανέφερε:

«Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι η υπόλοιπη ζωή της θα είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής, αξιοπρεπής και σταθερή».

