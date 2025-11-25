Τοξικό αέριο από παράνομη απεντόμωση πίσω από τον θάνατο της οικογένειας από τη Γερμανία

Νέα δεδομένα αλλάζουν δραματικά την εικόνα γύρω από τον θάνατο της τετραμελούς οικογένειας Böcek, η οποία βρέθηκε νεκρή ενώ διέμενε σε ξενοδοχείο στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης. Η ιατροδικαστική έκθεση που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία αποκαλύπτει πως η τραγωδία δεν οφείλεται σε τροφική δηλητηρίαση, όπως είχε αρχικά υποψιαστεί, αλλά στην έκλυση αερίου φωσφίνης από παράνομη και λανθασμένη απεντόμωση σε δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Τοξική φωσφίνη σε υφάσματα και επιφάνειες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου, σε δείγματα από πετσέτες, μάσκες και επιχρίσματα εντοπίστηκε φωσφίνη – εξαιρετικά επικίνδυνο αέριο που παράγεται από το φυτοφάρμακο φωσφίδιο του αργιλίου όταν έρθει σε επαφή με υγρασία. Η ουσία χρησιμοποιείται κυρίως ως υποκαπνιστικό στη γεωργία και απαγορεύεται να εφαρμόζεται σε κατοικημένους χώρους χωρίς αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας.

Η απεντόμωση στο ισόγειο και το δωμάτιο χωρίς εξαερισμό

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η απεντόμωση πραγματοποιήθηκε στο δωμάτιο 101, ενώ η οικογένεια διέμενε ακριβώς από πάνω, στο δωμάτιο 201. Το δωμάτιο αυτό δεν διέθετε κανενός είδους σύστημα εξαερισμού, επιτρέποντας στο τοξικό αέριο να συσσωρευτεί και να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, προέκυψε ότι η εταιρεία που ανέλαβε την απεντόμωση δεν είχε επίσημη άδεια λειτουργίας, ούτε πιστοποιημένο προσωπικό. Οι εργασίες έγιναν ανεξέλεγκτα, κατά παράβαση των κανονισμών, με συνέπεια την έκθεση των ενοίκων σε θανατηφόρο κίνδυνο. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και υπεύθυνοι του ξενοδοχείου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η οικογένεια Servet και Çiğdem Böcek ταξίδεψε από τη Γερμανία στην Κωνσταντινούπολη στις 9 Νοεμβρίου, μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους, τον 6χρονο Kadir Muhammet και τη 3χρονη Masal. Στις 12 Νοεμβρίου μετέβησαν σε νοσοκομείο με έντονη ναυτία και εμετούς, όμως επέστρεψαν στο ξενοδοχείο αφού κρίθηκε πως δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος.

Την επόμενη ημέρα η κατάσταση των παιδιών επιδεινώθηκε δραματικά και κλήθηκε ασθενοφόρο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τρία μέλη της οικογένειας δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Η μητέρα υπέκυψε στις 14 Νοεμβρίου και ο πατέρας στις 17 του μήνα, στο νοσοκομείο Ταξίμ.

Στις έρευνες δεν βρέθηκε καμία ύποπτη ουσία στα τρόφιμα που είχαν καταναλώσει τα θύματα. Παράλληλα, δύο ακόμη τουρίστες και ένας συνοδός νοσηλεύτηκαν με παρόμοια συμπτώματα, ενισχύοντας τα στοιχεία για περιβαλλοντική έκθεση σε τοξικό παράγοντα.

Τι αναμένεται από τις Αρχές

Η προκαταρκτική έκθεση υποβλήθηκε στις 24 Νοεμβρίου στην Εισαγγελία, ενώ η 1η Ειδική Επιτροπή του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου αναμένεται να εκδώσει την τελική γνωμάτευση έως τις 28 Νοεμβρίου. Τα δεδομένα πάντως συγκλίνουν στο ότι η τραγωδία αποτελεί αποτέλεσμα παράνομης και επικίνδυνης απεντόμωσης, η οποία εκτέθηκε χωρίς έλεγχο σε κατοικημένο χώρο.

Διαβάστε ακόμα: Μωράκι 4 εβδομάδων πέθανε σε νοσοκομείο επειδή έμεινε χωρίς τροφή και βρέθηκε πάνω σε κρύα, υγρά σεντόνια