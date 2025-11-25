Λευκός Οίκος: Οι λεπτομέρειες είναι δύσκολες, όχι όμως ανυπέρβλητες - Ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Αισιοδοξία επικρατεί στην Ουάσιγκτον σχετικά με τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο και για εκκρεμότητες που, όπως αναφέρει, «είναι ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες».

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε, μέσω ανάρτησης στο X, ότι την περασμένη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες «κατάφεραν να φέρουν Ουκρανία και Ρωσία στο ίδιο τραπέζι», ενώ απέμεναν σημεία που θα χρειάζονταν περαιτέρω διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι από το βράδυ της Δευτέρας μεταξύ του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ και ρωσικής αντιπροσωπείας «προχωρούν καλά».

Ο αντισυνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι συνομιλίες προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι».

Το μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σε δική του ανάρτηση στο Facebook, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η ουκρανική ομάδα επέστρεψε από τη Γενεύη με «πλήρη έκθεση και επικαιροποιημένο πλαίσιο».

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών και, προσωπικά, του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το περιεχόμενο του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου

Διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το Κίεβο ενέκρινε το σχέδιο 19 σημείων που συμφωνήθηκε στη Γενεύη. Η έγκριση δεν αφορά πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ αλλά το αναθεωρημένο πλαίσιο που διαμορφώθηκε έπειτα από ώρες δύσκολων συνομιλιών την 24η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες:

- Το σχέδιο αρχικά αποτελούνταν από 28 σημεία, που είχαν καταρτιστεί από τον ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, και τον εκπρόσωπο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

- Προέβλεπε αποχώρηση ουκρανικών δυνάμεων από πόλεις του Ντονμπάς υπό ουκρανικό έλεγχο, περιορισμό του ουκρανικού στρατού και δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, στις συζητήσεις της Κυριακής στην Ελβετία, υπό τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και τον επικεφαλής του γραφείου Ζελένσκι Αντρίι Γερμάκ, το σχέδιο αναθεωρήθηκε και περιορίστηκε στα 19 σημεία.

Τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα —όπως τα εδαφικά θέματα και η μελλοντική σχέση ΝΑΤΟ, Ρωσίας και ΗΠΑ— μπήκαν «σε αγκύλες», ώστε να συζητηθούν απευθείας από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η θέση της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων εταίρων

Η ουκρανική πλευρά, μαζί με Ευρωπαίους συμμάχους, θεωρεί ότι:

- αφετηρία των συζητήσεων πρέπει να είναι η υφιστάμενη γραμμή του μετώπου,

- δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση εδαφικών κατακτήσεων της Ρωσίας,

- και η Ουκρανία πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίσει μόνη της για την ένταξη στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, χωρίς ρωσικούς όρους ή βέτο.

