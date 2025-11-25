Η Ουκρανία φέρεται να αποδέχθηκε το ειρηνευτικό πλαίσιο Τραμπ – «Απομένουν μικρές λεπτομέρειες»

Κινήσεις που δείχνουν ότι οδεύουμε προς μια νέα φάση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα έχει αποδεχθεί το ειρηνευτικό πλαίσιο που προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει το ABC News, το Κίεβο έχει συμφωνήσει επί της αρχής στους βασικούς όρους της Ουάσιγκτον, με τον αξιωματούχο να σημειώνει πως «υπάρχουν ορισμένες μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει». Παρόμοια αναφορά δημοσιεύει και η Daily Mail, υποστηρίζοντας ότι τα μέλη της ουκρανικής ομάδας έχουν δώσει το πράσινο φως για το πλαίσιο της συμφωνίας.

Το περιεχόμενο του σχεδίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως, ωστόσο πρόκειται για ένα πολυσέλιδο πλαίσιο που φέρεται να αναδιαμορφώθηκε μέσα από συνεχείς διαβουλεύσεις ΗΠΑ–Ουκρανίας. Το σχέδιο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την έναρξη πολιτικών συνομιλιών με τη Ρωσία.



Προσεκτικές δηλώσεις από το Κίεβο

Την ώρα που αυτές οι πληροφορίες κυκλοφορούν έντονα στα διεθνή δίκτυα, η ουκρανική πλευρά κρατά χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει δημοσίως πλήρη συμφωνία. Το κύριο βάρος φαίνεται να πέφτει στην εξέταση των τελικών όρων, οι οποίοι —σύμφωνα με διπλωματικές πηγές— εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Παράλληλα, η κατάσταση στο μέτωπο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με συνεχιζόμενες επιθέσεις και απώλειες, γεγονός που κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για πρόοδο στις συνομιλίες.



Τι σημαίνει μια πιθανή συμφωνία

Η φημολογούμενη αποδοχή των βασικών όρων από την ουκρανική πλευρά έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο. Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτήσει το σημαντικότερο βήμα προς μια πιθανή ειρηνευτική διαδικασία από την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο, διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι:

απαιτείται διαπραγμάτευση και με τη ρωσική πλευρά,

τα ζητήματα εδαφών, ασφάλειας και κυριαρχίας παραμένουν εξαιρετικά σύνθετα,

η τελική συμφωνία είναι πιθανό να χρειαστεί μήνες μέχρι να διαμορφωθεί.



Σε αναμονή εξελίξεων

Το μόνο βέβαιο είναι πως οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες. Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα τόσο στο Κίεβο όσο και στην Ουάσιγκτον για τυχόν επίσημες δηλώσεις.

Μέχρι τότε, το προσκήνιο παραμένει γεμάτο ερωτήματα, ενώ το παρασκήνιο δείχνει ότι η διπλωματική μηχανή δουλεύει εντατικά.

Διαβάστε ακόμα: «Rage bait» η λέξη της χρονιάς για το 2025 του Λεξικού της Οξφόρδης