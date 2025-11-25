Mεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της – Κρατούσε το πτώμα της στο σπίτι

Μια απίστευτη και σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε στη βόρεια Ιταλία, όταν ένας 56χρονος άνδρας συνελήφθη επειδή κρατούσε το πτώμα της μητέρας του στο σπίτι για τρία ολόκληρα χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μπόργκο Βιρτζίλιο, κοντά στη Μάντοβα της Λομβαρδίας. Ο άνδρας, ο οποίος εργάζεται ως νοσηλευτής, εμφανίστηκε στο δημαρχείο μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένη γυναίκα, προσποιούμενος ότι ήταν η μητέρα του, με σκοπό να ανανεώσει την ταυτότητά της.

Ωστόσο, η υπάλληλος του δήμου αντιλήφθηκε αμέσως ότι κάτι δεν ταίριαζε:

η φωνή ήταν εμφανώς ανδρική, τα χέρια και ο λαιμός δεν θύμιζαν ηλικιωμένη γυναίκα και, επιπλέον, η «μητέρα» εμφανίστηκε… οδηγώντας αυτοκίνητο, παρότι η πραγματική γυναίκα δεν είχε ποτέ άδεια οδήγησης.

Λίγη ώρα αργότερα, η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του 56χρονου. Εκεί εντοπίστηκε το σώμα της 85χρονης μητέρας του, σε κατάσταση μουμιοποίησης. Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα είχε πεθάνει το 2022, αλλά ο γιος της δεν είχε δηλώσει τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Πλέον, ο άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων:

Απάτη σε βάρος του κράτους

Απόκρυψη πτώματος

Παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων

Παράλληλα, οι ιταλικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί αν η ηλικιωμένη κατέληξε από φυσικά αίτια και αν ο 56χρονος αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο σοκ στη γειτονική χώρα, καθώς οι λεπτομέρειες θυμίζουν περισσότερο σενάριο ταινίας παρά πραγματικό γεγονός.

