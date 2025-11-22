Σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο: 149 διαιτητές τίθενται εκτός δράσης λόγω παράνομου στοιχηματισμού

Το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που έχει ταράξει το τουρκικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς κραδασμούς, αυτή τη φορά με επίκεντρο τη διαιτησία. Η αρμόδια επιτροπή ανακοίνωσε άμεσα τις πρώτες βαριές κυρώσεις, θέτοντας ουσιαστικά τέλος στην καριέρα 149 διαιτητών.

Πρόκειται για μία υπόθεση με τεράστια έκταση, καθώς περισσότεροι από 1.000 ποδοσφαιριστές φέρονται να εμπλέκονται, ενώ ήδη πάνω από 100 παίκτες έχουν τιμωρηθεί. Οι αποφάσεις για τους υπόλοιπους αναμένονται σταδιακά.

Οι ποινές στους διαιτητές

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, στην υπόθεση ενεπλάκησαν 152 διαιτητές, από τους οποίους οι 149 τιμωρήθηκαν ήδη από την Επιτροπή Διαιτησίας.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν:

- 8 έως 12 μήνες αποκλεισμό

- Οριστική μη επανατοποθέτησή τους σε αγώνες, ακόμη και μετά τη λήξη των ποινών

- Κατηγορίες για συμμετοχή σε παράνομο στοιχηματισμό

Παράλληλα, 67 διαιτητές έχουν ασκήσει έφεση, ζητώντας να αρθεί ο αποκλεισμός τους.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία του τουρκικού ποδοσφαίρου, με τις αρχές να προχωρούν σε συνεχείς ελέγχους και νέες αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε ακόμα: Ουκρανικά ναυτικά drones χτύπησαν δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα – Βίντεο από την επίθεση