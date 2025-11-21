Σοκ στην Πορτογαλία: 9χρονος ακρωτηριάστηκε από συμμαθητές – Η οικογένεια εγκατέλειψε την πόλη

Σοκ προκαλεί στη διεθνή κοινότητα η υπόθεση ενός 9χρονου αγοριού που ακρωτηριάστηκε στα δάχτυλα από συμμαθητές του μέσα σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Cinfães της Πορτογαλίας.

Το περιστατικό συνέβη στις 10 Νοεμβρίου, όταν το παιδί πήγε στην τουαλέτα και άλλα παιδιά τον ακολούθησαν, τον κλείδωσαν μέσα και του έκλεισαν με δύναμη την πόρτα, με αποτέλεσμα να του κοπούν τα δάχτυλα.

«Μαμά, το δάχτυλό μου έπεσε στο πάτωμα»

Η μητέρα του, Nívia Estevam, περιγράφει τη στιγμή που το παιδί της, σοκαρισμένο, της είπε:

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω από την αιμορραγία».

Όπως δηλώνει, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο γιος της δεχόταν επιθέσεις στο σχολείο. Η ίδια προσπάθησε να κάνει καταγγελία, όμως –σύμφωνα με όσα καταγγέλλει– οι αρχές αρχικά την αγνόησαν. Έρευνα ξεκίνησε μόνο όταν η υπόθεση έγινε γνωστή στα social media.

Έφυγαν από την πόλη για λόγους ασφάλειας

Η οικογένεια εγκατέλειψε άμεσα την περιοχή και πλέον ζει προσωρινά με συγγενείς μέχρι να βρει νέο σπίτι.

Το παιδί είναι σε σχετικά καλή κατάσταση μέσα στην ημέρα, αλλά τα βράδια ζει ξανά τον εφιάλτη:

«Δεν μπορεί να κοιμηθεί χωρίς φάρμακα», λέει η μητέρα.

Φόβοι για ξενοφοβικό κίνητρο

Η μητέρα υποστηρίζει ότι το περιστατικό πιθανόν είχε ρατσιστικό υπόβαθρο, καθώς η οικογένεια είναι Βραζιλιάνικη και το αγόρι μαύρο.

«Αν ήταν Πορτογάλος, θα αντιδρούσαν διαφορετικά. Μας υποτίμησαν επειδή είμαστε μετανάστες», σημειώνει. Δικηγόροι έχουν αναλάβει την υπόθεση ώστε να φτάσει στη δικαιοσύνη.

