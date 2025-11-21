Πούτιν: Έλαβε το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ – Μπορεί να αποτελέσει βάση για συμφωνία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα έχει παραλάβει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο παρουσίασε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μιλώντας στη συνεδρίαση του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι το κείμενο διαβιβάστηκε επίσημα μέσω των υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, το έγγραφο αποτελεί «επικαιροποιημένη» μορφή προτάσεων που είχαν συζητηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο τον Αύγουστο, στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα. Όπως είπε, «μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία».

Η δήλωση Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ καθυστέρησαν την προώθηση του σχεδίου λόγω της «απόρριψης» που εκδήλωσε η ουκρανική πλευρά στις αρχικές προτάσεις. Τόνισε ότι το νέο κείμενο, που επίσης αποτελείται από 28 σημεία, έχει πλέον φτάσει στο Κρεμλίνο και εξετάζεται.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις», αν και δήλωσε ικανοποιημένος από τη μέχρι στιγμής εξέλιξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως αποκαλεί τον πόλεμο.

Η πίεση προς την Ουκρανία

Την ίδια ώρα, το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με χρονικά περιθώρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ουκρανία πρέπει να απαντήσει έως τις 27 Νοεμβρίου, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάνει λόγο για «μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της χώρας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, σε ομιλία του μέσω βίντεο, προειδοποίησε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει «σκληρές παραχωρήσεις», μεταξύ των οποίων και η αποδοχή επιπλέον εδαφικών απωλειών. Αν και δηλώνει διατεθειμένος να συνεχίσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ, ξεκαθαρίζει ότι η τρέχουσα μορφή της πρότασης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε για έναν «εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα» σε περίπτωση απόρριψης του σχεδίου, τονίζοντας ότι η Ουκρανία κινδυνεύει είτε να χάσει «την αξιοπρέπεια» είτε να στερηθεί «έναν βασικό εταίρο».

