Κωνσταντινούπολη: Μαζική νοσηλεία 25 ατόμων μετά από γεύμα στο ίδιο εστιατόριο - Υποψία τροφικής δηλητηρίασης

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Κωνσταντινούπολης, μετά τη νοσηλεία 25 ατόμων που είχαν φάει στο ίδιο εστιατόριο στη συνοικία Σισλί. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία για τα αίτια.

Ο διευθυντής της Περιφερειακής Διοίκησης Υγείας της Κωνσταντινούπολης, Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιούνερ, δήλωσε ότι οι πολίτες — των οποίων οι εθνικότητες δεν έχουν γίνει γνωστές — μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής αφού παρουσίασαν συμπτώματα που παραπέμπουν σε δηλητηρίαση.

Καλή η κατάσταση της υγείας των ασθενών

Σύμφωνα με τον Γκιούνερ, και οι 25 άνθρωποι έχουν λάβει ιατρική φροντίδα και η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται καλή.

«Λαμβάνουν την απαραίτητη εξέταση και ιατρική θεραπεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας τους.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν σε ελέγχους στο εστιατόριο για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για περιστατικό τροφικής επιμόλυνσης.

