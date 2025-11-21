Τραμπ: Προθεσμία έως 27 Νοεμβρίου στην Ουκρανία για να δεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως η Ουκρανία έχει χρονικό περιθώριο μέχρι την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου για να αποδεχθεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο. Όπως προειδοποίησε, σε περίπτωση άρνησης, το Κίεβο κινδυνεύει να «χάσει περισσότερο έδαφος σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες. Παρ’ όλα αυτά, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι η ημέρα των Ευχαριστιών είναι η «κατάλληλη στιγμή» για λήψη αποφάσεων.

«Θέλουμε να σταματήσουν οι σκοτωμοί»

Μιλώντας στο Fox Radio, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε για την πρόταση των 28 σημείων. Ανέφερε ότι μοναδικός στόχος των ΗΠΑ είναι η παύση των εχθροπραξιών.

Αναφερόμενος στις ανησυχίες περί μελλοντικής ρωσικής επέκτασης προς τη Βαλτική ή άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ο Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός:

«Θα σταματήσουν. Δεν επιδιώκουν περισσότερους πολέμους. Υποφέρουν τις συνέπειες».

Χωρίς δημόσια εξειδίκευση του σχεδίου

Όπως μεταδίδει το BBC, ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένες πτυχές της συμφωνίας. Μέχρι στιγμής, πληροφορίες προέρχονται κυρίως από Ουκρανούς αξιωματούχους και διεθνή μέσα.

Κατά τη χθεσινή ενημέρωση των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ ανέφερε ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκονται σε επαφή με Ρωσία και Ουκρανία, επιχειρώντας να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα γίνει αποδεκτό και από τις δύο πλευρές.

«Είναι ένα καλό σχέδιο τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία», δήλωσε, χωρίς να δώσει επιπλέον λεπτομέρειες.

Παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές

Αμερικανός αξιωματούχος επεσήμανε ότι «και οι δύο πλευρές» θα πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις για να υπάρξει συμφωνία, σημειώνοντας ότι το σχέδιο βρίσκεται υπό διαμόρφωση εδώ και έναν μήνα.

