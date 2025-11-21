# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ζελένσκι: Είτε θα χάσουμε την αξιοπρέπειά μας, είτε τον βασικό μας εταίρο - Σε πολιτική πίεση η Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προχώρησε σε νέες δηλώσεις, περιγράφοντας την επόμενη περίοδο ως μία από τις δυσκολότερες για τη χώρα του. Όπως υπογράμμισε, η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο δίλημμα: είτε θα διακινδυνεύσει τη σχέση με τον βασικό της εταίρο, είτε θα υποχωρήσει σε ζητήματα που αφορούν την εθνική της αξιοπρέπεια.

Στο μήνυμά του ζήτησε από τη βουλή και την κυβέρνηση να σταθούν ενωμένες, τονίζοντας ότι η πολιτική πίεση θα ενταθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να διατηρήσουν ενότητα και πίστη στην προσπάθεια της χώρας τους.

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στη Ρωσία να αποδώσει στην Ουκρανία ευθύνη για τυχόν αποτυχία της ειρηνευτικής διαδικασίας. Σημείωσε ακόμη ότι το Κίεβο θα συνεργαστεί «γρήγορα και εποικοδομητικά» με τις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να θυσιάσει το εθνικό συμφέρον.

Αμερικανικές πιέσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο
Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου ακολούθησαν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον πιέζει τον Ζελένσκι να αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης έως την Πέμπτη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να περιορίσουν τη συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια οπλικών συστημάτων.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία εξέπεμψε νέο μήνυμα, υποστηρίζοντας ότι «ο χρόνος του Ουκρανού προέδρου τελειώνει» και ότι η Μόσχα αναμένει από αυτόν να λάβει «υπεύθυνη απόφαση» άμεσα.

Η στάση των Ευρωπαίων ηγετών
Ευρωπαίοι ηγέτες, μετά από συνομιλία με τον Ζελένσκι, ανέφεραν ότι δεν έχουν παραλάβει επίσημα το προτεινόμενο σχέδιο για την ειρήνη. Ξεκαθάρισαν όμως ότι θα το στηρίξουν μόνο εφόσον οδηγεί σε «δίκαιη λύση» και μόνο αν συμμετέχουν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ουκρανία στη διαδικασία.

Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ και το περιεχόμενο του σχεδίου
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο Ουκρανός πρόεδρος συνομίλησε το απόγευμα της Παρασκευής με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σχετικά με την αμερικανική πρόταση.

Το σχέδιο που παρουσίασε η Ουάσινγκτον στο Κίεβο περιλαμβάνει 28 σημεία, τα οποία προβλέπουν:

- εγκατάλειψη επιπλέον ουκρανικού εδάφους,
- μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων,
- οριστική απόσυρση της προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ,
- και παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ.

Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, καθώς η πολιτική πίεση προς το Κίεβο αυξάνεται και η Ουκρανία καλείται να λάβει μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις των τελευταίων ετών.

