Νέες αποκαλύψεις για τη συνέντευξη της Πριγκίπισσας Νταϊάνα: Βιβλίο καταγγέλλει πολυετή συγκάλυψη από το BBC

Κύμα αντιδράσεων προκαλεί το νέο βιβλίο του πρώην δημοσιογράφου του BBC, Άντι Γουέμπ, με τίτλο «Dianarama: The Betrayal of Princess Diana», το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα και επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση της περιβόητης συνέντευξης της Πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1995. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η Νταϊάνα οδηγήθηκε στη συνέντευξη μέσω παραπλάνησης — κάτι που το BBC, όπως ισχυρίζεται, γνώριζε αλλά επέλεξε να αποκρύψει για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Το 2021, ανεξάρτητη έρευνα που διέταξε το ίδιο το BBC επιβεβαίωσε ότι ο δημοσιογράφος Μάρτιν Μπασίρ είχε παρουσιάσει πλαστογραφημένα έγγραφα στον αδελφό της πριγκίπισσας, Τσαρλς Σπένσερ, προκειμένου να την πείσει να προχωρήσει στη συνέντευξη. Εκείνη την εποχή, η αποκλειστικότητα θεωρήθηκε τεράστια επιτυχία για το βρετανικό δίκτυο.

«Ήξεραν και το απέκρυπταν»

Στο βιβλίο του, ο Γουέμπ υποστηρίζει ότι μέσα σε τέσσερις μήνες από την προβολή της συνέντευξης, υψηλόβαθμα στελέχη του BBC γνώριζαν πως ο Μπασίρ είχε παραποιήσει έγγραφα και είχε εξαπατήσει τον Σπένσερ. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον συγγραφέα, δεν ενημέρωσαν ποτέ την Νταϊάνα και η υπόθεση «θάφτηκε» για πάνω από 20 χρόνια, επιτρέποντας τη διαιώνιση μιας τεράστιας δημοσιογραφικής παρατυπίας.

Ο Γουέμπ τονίζει ότι η υπόθεση φωτίζει όχι μόνο τις αθέμιτες πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και το μέγεθος της συγκάλυψης από το BBC, το οποίο βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με κριτική για πρόσφατο καταγγελλόμενο παραπλανητικό μοντάζ σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Νταϊάνα και ο φόβος για τη ζωή της

Τα πλαστά έγγραφα που παρουσιάστηκαν στον Σπένσερ φέρονται να έπεισαν την πριγκίπισσα ότι άτομα του στενού της περιβάλλοντος την παρακολουθούσαν για λογαριασμό μυστικών υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, αυτή η πεποίθηση κλόνισε βαθιά το αίσθημα ασφάλειάς της και την έκανε να φοβάται ακόμη και για τη ζωή της.

Ο Γουέμπ αναφέρει επίσης ότι ο αδελφός της Νταϊάνα θεωρεί πως η ψυχολογική της επιβάρυνση μετά τη συνέντευξη επηρέασε την πορεία της ζωής της μέχρι τον θάνατό της στο Παρίσι, το 1997, σε τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε τον κόσμο.

«Απομακρύνθηκε από όλους»

Μιλώντας στο ITV, ο συγγραφέας σημείωσε ότι μετά τη συνέντευξη η Νταϊάνα «αποσύρθηκε από ανθρώπους του κύκλου της», απομακρύνοντας ακόμη και τον προσωπικό της γραμματέα. Η εμπιστοσύνη της στην αστυνομία είχε διαρραγεί και, όπως αναφέρει, «18 μήνες αργότερα βρέθηκε σε μια Mercedes με οδηγό που ήταν μεθυσμένος».

Το βιβλίο αναμένεται να τροφοδοτήσει νέο δημόσιο διάλογο για τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίστηκε η συνέντευξη που έμεινε στην ιστορία, αλλά και για τις ευθύνες που φέρεται να απέκτησε το BBC από τη στιγμή που, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, γνώριζε την πραγματικότητα και δεν την αποκάλυψε.

