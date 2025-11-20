Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε από τις ΗΠΑ το προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία και θα το συζητήσει άμεσα με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει απαιτήσεις που προκαλούν έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη, με πολλές χώρες να κάνουν λόγο για όρους «συνθηκολόγησης».

Τι προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο

Παραχώρηση πλήρους de facto ελέγχου του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ στη Ρωσία.

Αναγνώριση Κριμαίας και Ντονμπάς ως ρωσικού εδάφους από ΗΠΑ και τρίτες χώρες.

Περιορισμοί στον ουκρανικό στρατό και στα όπλα μακράς εμβέλειας, με αντάλλαγμα αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Εδαφικές παραχωρήσεις που επιβεβαίωσε και Ουκρανός αξιωματούχος.

Αμερικανική αντιπροσωπεία παρέδωσε το «τελεσίγραφο» στο Κίεβο

Υψηλόβαθμη στρατιωτική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συναντήθηκε με Ζελένσκι και τον αρχηγό των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι. Συζητήθηκε το σχέδιο, ενώ η ουκρανική πλευρά επέμεινε πως «δίκαιη ειρήνη υπάρχει μόνο με ισχυρή άμυνα και δυνατότητα πλήγματος στη Ρωσία».

Ευρωπαϊκή έκρηξη: «Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση»

Οι ευρωπαϊκές χώρες αντιδρούν έντονα στο σχέδιο:

Θεωρούν ότι οι όροι ισοδυναμούν με τιμωρητικές παραχωρήσεις του Κιέβου.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση».

Πηγές στο Reuters αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον πίεσε το Κίεβο να αποδεχτεί το πλαίσιο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη σχολιάσει.

Η στάση της Μόσχας

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν επίσημες διαβουλεύσεις, ενώ υπενθύμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να «αντιμετωπίζει τις βασικές αιτίες της σύγκρουσης».

Η Ρωσία απαιτεί επιπλέον παραχωρήσεις, μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας και περιορισμούς στις ΕΔ.

Δύσκολος χειμώνας στο πεδίο

Η Ρωσία βρίσκεται κοντά στην κατάληψη του Ποκρόφσκ.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν με βαριές απώλειες.

Η ουκρανική αντεπίθεση του 2023 έχει σταματήσει.

