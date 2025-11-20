# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Σάλος στη Γαλλία – Ο αρχηγός του στρατού καλεί τους πολίτες «να είναι έτοιμοι να χάσουν τα παιδιά τους» σε πόλεμο με τη Ρωσία

Σφοδρές αντιδράσεις ξέσπασαν στη Γαλλία μετά τις δηλώσεις του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να προετοιμαστούν ακόμη και για «την απώλεια των παιδιών τους» σε έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Μαντόν, μιλώντας στη συνάντηση δημάρχων στο Παρίσι, τόνισε ότι η χώρα πρέπει να αποδεχτεί ενδεχόμενες κακουχίες και οικονομικό κόστος για να προστατευθεί από τη Μόσχα, αναφέροντας ότι η Γαλλία διαθέτει «όλη την οικονομική, δημογραφική και στρατιωτική ισχύ» για να την αποτρέψει.

Καταιγισμός αντιδράσεων από όλο το πολιτικό φάσμα
Οι τοποθετήσεις του στρατηγού προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις:

Ζαν-Λικ Μελανσόν (Ανυπότακτη Γαλλία): έκανε λόγο για «πλήρη διαφωνία», υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δουλειά του αρχηγού του στρατού να «προβλέπει θυσίες από διπλωματικές αποτυχίες».
Φαμπιέν Ρουσέλ (Κομμουνιστικό Κόμμα): κατηγόρησε τον Μαντόν για «πολεμοκάπηλη δράση».
Στελέχη του Εθνικού Συναγερμού (Μαρίν Λεπέν): αμφισβήτησαν τη «νομιμοποίησή» του να κάνει τέτοιες δηλώσεις και εξέφρασαν φόβους ότι αντανακλούν σκέψεις του προέδρου Μακρόν.
Ο Μαντόν είχε ήδη προειδοποιήσει από τον Οκτώβριο ότι οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι έτοιμες «σε 3–4 χρόνια» για ένα πιθανό σοκ που θα προέλθει από τη Ρωσία.

