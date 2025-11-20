Τραγικός θάνατος 15χρονου έπειτα από «αστείο» με αέρα υψηλής πίεσης στο εργαστήριο

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία –και διεθνώς– ο θάνατος ενός 15χρονου μαθητευόμενου, ο οποίος υπέστη σοβαρές εσωτερικές κακώσεις όταν δέχτηκε εισαγωγή αέρα υψηλής πίεσης στον πρωκτό του από συναδέλφους του, σε ένα δήθεν «αστείο» που εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Το περιστατικό

Το συμβάν σημειώθηκε στις 14 Νοεμβρίου σε εργαστήριο ξυλουργικής στην περιοχή Μποζόβα της Σανλιούρφα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Μουχάμετ Κεντίρτσι, που εργαζόταν ως μαθητευόμενος, έπεσε θύμα δύο νεαρών –του συναδέλφου του Χαμπίπ Ακσόι και ενός ακόμη ατόμου. Οι δύο δράστες φέρεται να τον ακινητοποίησαν δένοντας τα χέρια του, αφαίρεσαν το παντελόνι του και στη συνέχεια κατεύθυναν αέρα υψηλής πίεσης από συμπιεστή στο σώμα του.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε διαδοχικά σε τρία νοσοκομεία, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν εκτεταμένες βλάβες σε εσωτερικά όργανα. Παρά την πολυήμερη νοσηλεία του στη ΜΕΘ, κατέληξε πέντε ημέρες μετά.

Η εξέλιξη της έρευνας

Η αστυνομία συνέλαβε τον Χαμπίπ Ακσόι, ο οποίος αρχικά είχε αφεθεί ελεύθερος υπό όρους. Ωστόσο, η απόφαση ανατράπηκε σε δεύτερο βαθμό και εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης. Ο Ακσόι οδηγήθηκε εκ νέου στη δικαιοσύνη και πλέον βρίσκεται προφυλακισμένος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου εμπλεκόμενου.

Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό

Το τραγικό αυτό συμβάν δεν αποτελεί δυστυχώς εξαίρεση. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί παρόμοιοι θάνατοι εργαζομένων ή ανηλίκων που υπέστησαν θανατηφόρες βλάβες από αέρα υψηλής πίεσης, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ρήξη εντέρων, πνευμόνων και άλλων οργάνων.

Βραζιλία: 17χρονος σε πλυντήριο αυτοκινήτων πέθανε όταν συνάδελφοι χρησιμοποίησαν αεροσυμπιεστή «για πλάκα». Δύο άτομα καταδικάστηκαν σε 12 χρόνια φυλάκιση.

Ινδία (2023): 16χρονος έχασε τη ζωή του ύστερα από παρόμοια επίθεση μέσα σε εργοστάσιο τροφίμων στην Πούνε.

Βραζιλία – ιατρικό λάθος: Δύο γιατροί κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια όταν χρησιμοποίησαν συμπιεστή για την αφαίρεση ξένου σώματος από τη μύτη δίχρονου αγοριού, προκαλώντας ρήξη ζωτικών οργάνων.



Τι λένε οι ειδικοί

Επαγγελματίες υγείας και ειδικοί ασφαλείας επισημαίνουν εδώ και χρόνια ότι ο συμπιεσμένος αέρας ποτέ δεν πρέπει να κατευθύνεται στο ανθρώπινο σώμα. Ακόμη και «αστεία» στιγμής μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρα τραύματα, καθώς η πίεση ξεπερνά κατά πολύ ό,τι μπορεί να αντέξει ο ανθρώπινος οργανισμός.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία, με την οικογένεια του 15χρονου να ζητά δικαίωση και αυστηρή τιμωρία των υπευθύνων, ενώ οι αρχές εξετάζουν πιθανές παραλείψεις στον χώρο εργασίας.

Διαβάστε ακόμα: Μωράκι 4 εβδομάδων πέθανε σε νοσοκομείο επειδή έμεινε χωρίς τροφή και βρέθηκε πάνω σε κρύα, υγρά σεντόνια