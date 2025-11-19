Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το SkyNews και επιβεβαιώνουν πηγές του Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρουσιάσει στην ουκρανική ηγεσία ένα ειρηνευτικό πλαίσιο που περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών, παράδοση ορισμένων οπλικών συστημάτων και σημαντική μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον έχει ζητήσει από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τα κύρια σημεία του σχεδίου, ενώ το ίδιο πακέτο φέρεται να έχει συζητηθεί και με τη Μόσχα. Η Ουκρανία, όπως υπογράμμισε υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος, δεν συμμετείχε στην κατάρτιση των προτάσεων.

Έντονη πίεση στο Κίεβο εν μέσω πολεμικών εξελίξεων και πολιτικής κρίσης

Η αποδοχή ενός τέτοιου σχεδίου θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για το Κίεβο, την ώρα που στην ανατολική Ουκρανία ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να κερδίζει έδαφος. Παράλληλα, στο εσωτερικό μέτωπο, ο Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο οδήγησε στην αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος βρέθηκε σήμερα στην Άγκυρα για συνομιλίες με τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ αύριο αναμένεται να έχει επαφές με Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Κίεβο.

Οι ενδείξεις μιας νέας αμερικανικής προσπάθειας για τερματισμό του πολέμου οδήγησαν σε σημαντική άνοδο των ουκρανικών κρατικών ομολόγων.

Διαψεύσεις από Μόσχα και Ουάσιγκτον για τη συμμετοχή Γουίτκοφ

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διέψευσε ότι υπάρχει επικοινωνία με τον διπλωματικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Γουίτκοφ δεν θα ταξιδέψει στην Τουρκία, παρά τις προηγούμενες πληροφορίες που τον ήθελαν να συμμετέχει στις συνομιλίες.

Ο Ζελένσκι βρίσκεται ήδη στην Άγκυρα για κατ’ ιδίαν διαβουλεύσεις με τον Ερντογάν, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των ειρηνευτικών διαδικασιών.

Ρωσικό χτύπημα με 25 νεκρούς στη δυτική Ουκρανία

Παράλληλα, δραματικός είναι ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης στην περιοχή Τερνόπιλ, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 25 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πάνω από 73, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι εξαπολύθηκαν 470 drones και 48 πύραυλοι σε μια από τις πιο μαζικές επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών.

Η επιδρομή προκάλεσε ανησυχία σε Πολωνία και Ρουμανία, που τέθηκαν σε επιφυλακή. Και οι δύο χώρες απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη, ενώ η Πολωνία έκλεισε προληπτικά το αεροδρόμιό της. Η Ρουμανία προχώρησε επίσης σε αντίστοιχα μέτρα, μετά τον εντοπισμό drone που πέρασε στον εναέριο χώρο της.

