Συμμορία ανηλίκων επιτέθηκε σε έγκυο μητέρα και τον 9χρονο γιο της – Σοκάρει το βίντεο

Μια βίαιη επίθεση σε έγκυο μητέρα και τον 9χρονο γιο της από ομάδα παιδιών στο Σικάγο προκαλεί οργή και βαθύ προβληματισμό στις ΗΠΑ. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, την ώρα που η 33χρονη Carshawnda Hatter επέστρεφε στο σπίτι μαζί με τον 9χρονο γιο και τη 6χρονη κόρη της από το Orville Bright Elementary School.

Η επίθεση

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί σε σοκαριστικό βίντεο, μια ομάδα παιδιών ακολουθεί τη μητέρα και τα παιδιά της στο πεζοδρόμιο, φωνάζοντας ύβρεις και παροτρύνοντας ο ένας τον άλλον να της επιτεθούν.

Η συμμορία εγκλωβίζει τη γυναίκα και τα παιδιά της σε έναν συρμάτινο φράχτη. Το μικρό αγόρι φαίνεται να προσπαθεί να προστατεύσει τη μητέρα του, αγκαλιάζοντάς τη, όμως οι επιθέσεις συνεχίζονται.

Στο βίντεο διακρίνεται η στιγμή που οι δράστες ρίχνουν τη μητέρα και τον γιο στο έδαφος, ενώ ένα από τα παιδιά κλωτσά τη 33χρονη στο πρόσωπο. Άλλα μέλη της ομάδας χτυπούν επανειλημμένα τον 9χρονο, ενώ ένας ανήλικος τραβά με βία την περούκα της Hatter.

Μεταφορά στο νοσοκομείο

Η μητέρα και ο γιος της μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο με τραυματισμούς. Η Hatter ανήρτησε βίντεο από το δωμάτιο νοσηλείας, δείχνοντας την κατάσταση των παιδιών της και δηλώνοντας πως, παρά το σοκ, είναι καλά στην υγεία τους.

«Εγώ είμαι αυτή που έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο», είπε με εμφανή κόπωση, τονίζοντας πως τα παιδιά της στάθηκαν τυχερά.

«Το σχολείο απέτυχε να προστατεύσει τον γιο μου»

Την Τρίτη, η οικογένεια πήγε στο σχολείο συνοδευόμενη από την αστυνομία, με πλήθος υποστηρικτών να φωνάζει συνθήματα υπέρ της απόδοσης δικαιοσύνης.

Η Hatter κατήγγειλε ότι ο γιος της υφίσταται bullying εδώ και δύο χρόνια, υποστηρίζοντας πως το σχολείο δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

«Προσπαθώ να βρω δικαιοσύνη για τον γιο μου», ανέφερε συγκλονισμένη.

Αντιδράσεις στην τοπική κοινότητα

Έξω από το σχολείο δεκάδες πολίτες φώναζαν «Χωρίς δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ειρήνη», ζητώντας να υπάρξουν συνέπειες για τα ανήλικα μέλη της συμμορίας.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα και πως μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Το περιστατικό έχει ανοίξει νέο κύκλο συζητήσεων για την ενδοσχολική βία, την παραβατικότητα ανηλίκων και την ευθύνη των σχολικών δομών απέναντι σε περιστατικά εκφοβισμού.

