Ο Τραμπ σε νέα έκρηξη κατά δημοσιογράφων:«Σιωπή γουρούνα!», «είσαστε φρικτή δημοσιογράφος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων, ύστερα από δύο έντονα επεισόδια με δημοσιογράφους μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Με υβριστικές εκφράσεις, διακοπές και απειλές εναντίον μεγάλων αμερικανικών δικτύων, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος προκάλεσε νέο γύρο συζητήσεων για τη στάση του απέναντι στον Τύπο.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, όταν η δημοσιογράφος του Bloomberg, Κάθριν Λούσι, τον ρώτησε για την υπόθεση Έπσταϊν και την απόφασή του να μη δοθεί στη δημοσιότητα σχετικός φάκελος. Ο Τραμπ αντέδρασε οργισμένα, διέκοψε την ερώτηση, έγειρε προς το μέρος της και είπε: «Σιωπή. Σιωπή γουρούνα!». Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του χρηματομεσίτη, παρά το παρελθόν της στενής σχέσης τους.

Χθες, στο στόχαστρό του βρέθηκε η δημοσιογράφος του ABC News, Μαίρη Μπρους, την οποία αποκάλεσε «φρικτή» και αντιπρόσωπο «fake news». Η ρεπόρτερ είχε απευθύνει ερωτήσεις σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές της οικογένειας Τραμπ με τη Σαουδική Αραβία, την ώρα που ο πρόεδρος υποδεχόταν στο Οβάλ Γραφείο τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Η Μπρους ρώτησε αν οι επιχειρηματικές συνεργασίες της Trump Organization με σαουδαραβικές εταιρείες δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων. Αφορμή αποτέλεσε η ανακοίνωση της εταιρείας Dar Global, η οποία γνωστοποίησε νέα συνεργασία με τον όμιλο Τραμπ στις Μαλδίβες. Από το 2016, τη διοίκηση του οικογενειακού ομίλου έχουν αναλάβει οι γιοι του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ.

Η δημοσιογράφος προχώρησε ακόμη περισσότερο, κάνοντας αναφορά στη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, για την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν θεωρήσει τον πρίγκιπα διάδοχο άμεσα υπεύθυνο. Έθεσε επίσης ζήτημα ηθικής, υπενθυμίζοντας ότι οικογένειες θυμάτων των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου έχουν εκφράσει την οργή τους για τους στενούς δεσμούς της κυβέρνησης με το Ριάντ.

Ο Τραμπ απέρριψε κάθε κατηγορία περί σύγκρουσης συμφερόντων, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει ενεργό ρόλο στην Trump Organization. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, λέγοντας ότι «δεν ήταν ενήμερος για τίποτα» όσον αφορά την υπόθεση Κασόγκι.

Τα επεισόδια αυτά έρχονται να προστεθούν στο ήδη τεταμένο κλίμα ανάμεσα στον Τραμπ και τα αμερικανικά ΜΜΕ, ενώ οι φραστικές επιθέσεις του προέδρου αναμένεται να απασχολήσουν έντονα τον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

Διαβάστε ακόμα: Πούτιν: Απειλές κατά της Ευρώπης εν μέσω επαφών με απεσταλμένους Τραμπ – Διχασμός στη Δύση και πλήγμα στην ΕΕ