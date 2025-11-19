Η ασφάλεια στην Ανατολική Ευρώπη βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς η Πολωνία ενεργοποίησε ταχύτατα αεροσκάφη ταχείας αντίδρασης ύστερα από νέες ρωσικές επιδρομές στη δυτική Ουκρανία, σε περιοχές κοντά στα σύνορα των δύο χωρών. Σύμφωνα με τη διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού στρατού, τις πρώτες πρωινές ώρες απογειώθηκαν εσπευσμένα πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά, καθώς και αεροσκάφος AWACS, ενώ επίγειες μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας τέθηκαν σε μέγιστο επίπεδο επιφυλακής.

Στις 06:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας), σχεδόν ολόκληρη η ουκρανική επικράτεια βρισκόταν σε αεροπορικό συναγερμό λόγω μαζικών ρωσικών πλήγματων με πυραύλους και drones εφόρμησης. Οι επιδρομές σηματοδοτούν νέα κλιμάκωση πριν από τον χειμώνα, καθώς η Μόσχα στοχεύει συστηματικά κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Πολωνία: «Το πιο σοβαρό πλήγμα ασφάλειας από την αρχή του πολέμου»

Λίγες ώρες πριν τον νέο συναγερμό, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ είχε προειδοποιήσει πως η χώρα του δέχθηκε «άχως προηγουμένου» πλήγμα ασφαλείας. Αφορμή αποτέλεσαν τα πρόσφατα περιστατικά δολιοφθοράς στο πολωνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, τα οποία –όπως αποκάλυψε ο ίδιος– σχεδιάστηκαν με τη χρήση στρατιωτικού εκρηκτικού C-4.

Σε ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά, στο χωριό Μίκα, οι δράστες είχαν τοποθετήσει εκρηκτική ύλη C-4 συνδεδεμένη με καλώδιο 300 μέτρων. Η έκρηξη σημειώθηκε κάτω από εμπορική αμαξοστοιχία, προκαλώντας μικρές ζημιές στο συρμό αλλά σημαντική καταστροφή στις ράγες, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για επόμενα δρομολόγια. Η επόμενη αμαξοστοιχία πρόλαβε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως, χάρη σε ενημέρωση των αρχών.

Δύο βασικοί ύποπτοι – σύνδεση με ρωσικές υπηρεσίες

Ο Τουσκ δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι έχουν ταυτοποιηθεί δύο βασικοί ύποπτοι, ουκρανικής καταγωγής, οι οποίοι θεωρείται ότι ενεργούσαν για λογαριασμό ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Οι άνδρες είχαν εισέλθει στην Πολωνία από τη Λευκορωσία το φθινόπωρο και, μετά τις δολιοφθορές, διέφυγαν ξανά προς το έδαφος της Λευκορωσίας.

Ένας εκ των δύο έχει, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, προηγούμενη καταδίκη στην Ουκρανία για αντίστοιχη ενέργεια — γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση της Βαρσοβίας ότι πρόκειται για οργανωμένη επιχείρηση υπονόμευσης.

Κατά τον Τουσκ, αυτή η δραστηριότητα «κερδίζει δυναμική» και αποτελεί ευθεία απόπειρα της Μόσχας να προκαλέσει χάος, αβεβαιότητα και να υποκινήσει αντιουκρανικά αισθήματα, ειδικά σε μια χώρα που φιλοξενεί πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Νέα ρωσικά χτυπήματα στο Χάρκοβο – 32 τραυματίες

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία καταγράφει συνεχείς απώλειες και ζημιές. Στο Χάρκοβο, τρίτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων drones προκάλεσε τον τραυματισμό 32 ανθρώπων, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ. Ένα εννιαώροφο κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από χτύπημα, ενώ τις δύο προηγούμενες νύχτες οι επιδρομές είχαν οδηγήσει στον θάνατο τεσσάρων ατόμων – ανάμεσά τους και μία 17χρονη.

Ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ ανέφερε ότι λίγο πριν τα μεσάνυχτα η πόλη «δεχόταν επίθεση από εχθρικά drones» και ακούγονταν αλλεπάλληλες εκρήξεις.

Μάχες στο πεδίο – συνεχίζει να προελαύνει η Ρωσία

Στο μέτωπο του πολέμου, η Μόσχα διατηρεί την πίεση σε αρκετούς άξονες, με ιδιαίτερη ένταση στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέλαβε ακόμη ένα χωριό, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να εξαπολύσει επιχειρήσεις «σε βάθος» στην περιοχή.

Η Ρωσία επιμένει ότι για οποιαδήποτε κατάπαυση πυρός απαιτείται η εκχώρηση εδαφών από την Ουκρανία — απαίτηση που το Κίεβο χαρακτηρίζει «de facto συνθηκολόγηση» και απορρίπτει κατηγορηματικά.

Αυξημένα επίπεδα απειλής στην Πολωνία

Ως άμεση αντίδραση, η Πολωνία αύξησε το επίπεδο απειλής στη σιδηροδρομική της υποδομή σε επιλεγμένες διαδρομές, ανεβάζοντάς το στο τρίτο επίπεδο ασφαλείας. Η Βαρσοβία προειδοποιεί ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση, όπου οι υβριδικές επιχειρήσεις συνδυάζονται με στρατιωτική πίεση στα σύνορα του ΝΑΤΟ.

