Κατέληξε και ο πατέρας της οικογένειας που δηλητηριάστηκε σε ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης

Δραματική κατάληξη είχε η υπόθεση της οικογένειας από τη Γερμανία που βρέθηκε δηλητηριασμένη σε ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη, καθώς έχασε τη μάχη και ο πατέρας, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε ΜΕΘ. Είχαν προηγηθεί οι θάνατοι της συζύγου και των δύο παιδιών τους, ολοκληρώνοντας έτσι μια οικογενειακή τραγωδία που έχει συγκλονίσει την Τουρκία και τη διεθνή κοινότητα.

Νέα στοιχεία από την έρευνα

Σύμφωνα με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, λίγες ώρες πριν δηλητηριαστεί η οικογένεια, ένας ολόκληρος όροφος του ξενοδοχείου είχε ψεκαστεί για κοριούς με ουσία που περιείχε φωσφίνη του αλουμινίου, ένα εξαιρετικά τοξικό χημικό που χρησιμοποιείται σε απολυμάνσεις κατά εντόμων όπως κοριοί και κατσαρίδες.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το δηλητήριο πέρασε στο δωμάτιο της οικογένειας μέσω του εξαερισμού του μπάνιου. Η φωσφίνη θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, δεν διαθέτει αντίδοτο και η εισπνοή της σε υψηλά επίπεδα μπορεί να επιφέρει ταχεία κατάρρευση ζωτικών λειτουργιών.

Αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο υπάλληλος της εταιρείας απολύμανσης, που πραγματοποιούσε τον ψεκασμό, δεν διέθετε την απαιτούμενη πιστοποίηση. Συνολικά τέσσερις ύποπτοι κρατούνται, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και οι υπεύθυνοι της απολύμανσης.

Βίντεο από τη μεταφορά της οικογένειας στο νοσοκομείο

Την ίδια στιγμή, τουρκικά ΜΜΕ δημοσίευσαν βίντεο από το ταξί που μετέφερε την οικογένεια στο νοσοκομείο, λίγο μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Ο οδηγός περιέγραψε ότι η μητέρα ήταν ήδη αναίσθητη, τα παιδιά ιδιαίτερα αδύναμα και ο πατέρας εμφανώς ταραγμένος.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού, ο πατέρας είπε:

«Κάθε φορά που έρχομαι στην Κωνσταντινούπολη, μου συμβαίνει κάτι. Πέρσι είχα ατύχημα με μοτοσικλέτα και έσπασα χέρι και πόδι. Αυτή τη φορά έζησα αυτό το δυστυχές γεγονός».

Ο οδηγός ανέφερε επίσης ότι η κόρη έκανε συνεχώς εμετό σε σακούλα που κρατούσε η μητέρα της.

Η έρευνα συνεχίζεται

Αρχικά, οι Αρχές είχαν προσανατολιστεί στο ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία για τον ψεκασμό με επικίνδυνη χημική ουσία άλλαξαν την κατεύθυνση της έρευνας, η οποία πλέον επικεντρώνεται στις συνθήκες απολύμανσης, τις ευθύνες των εργαζομένων αλλά και τη λειτουργία του ίδιου του ξενοδοχείου.

Ο ιδιοκτήτης, που ήδη έχει τρεις ποινικές καταδίκες για σωματική βλάβη, απάτη και εγκατάλειψη ζώου, βρίσκεται επίσης μεταξύ των προσαχθέντων.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στα ξενοδοχεία, με τις Αρχές να ερευνούν εάν υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις που οδήγησαν σε μια από τις πιο φρικτές υποθέσεις δηλητηρίασης των τελευταίων ετών.

