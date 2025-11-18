Απόλυση τραπεζικής υπαλλήλου που είχε ελέγξει 170 λογαριασμούς χωρίς υπηρεσιακό λόγο

Μια υπόθεση που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στην Ισπανία αφορά την απόλυση διευθύντριας υποκαταστήματος της CaixaBank, η οποία κατηγορήθηκε ότι προχώρησε σε εκτεταμένη και αδικαιολόγητη πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα πελατών.

Η υπάλληλος, που εργαζόταν μόνη της σε υποκατάστημα μικρής πόλης στην επαρχία Χιρόνα, εξετάστηκε από τη δικαιοσύνη έπειτα από διαπιστωμένες αναζητήσεις σε 170 λογαριασμούς, χωρίς να υπάρχει επαγγελματική αιτιολόγηση.

Παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα πελατών

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας, η εργαζόμενη αξιοποίησε την πρόσβασή της στο τραπεζικό σύστημα για να δει πληροφορίες συγγενών της, ανθρώπων του κοινωνικού της κύκλου, γνωστών αλλά και κατοίκων της περιοχής.

Ο έλεγχος της τράπεζας αποκάλυψε ότι σε διάστημα περίπου επτά μηνών είχε πραγματοποιήσει 210 αναζητήσεις για 170 διαφορετικούς πελάτες, παρότι δεν υπήρχε κανένα σχετικό αίτημα από τους ίδιους.

Η CaixaBank επικαλέστηκε τις αυστηρές πολιτικές της για τα προσωπικά δεδομένα και τον κώδικα δεοντολογίας που δεσμεύει όλους τους εργαζομένους. Η υπάλληλος είχε μάλιστα παρακολουθήσει επανειλημμένα εκπαιδεύσεις για αυτούς τους κανόνες.

Πώς εντοπίστηκε η παράβαση

Η τράπεζα προχώρησε σε εσωτερική έρευνα όταν εντοπίστηκαν ασυνήθιστες αναζητήσεις σε λογαριασμούς. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:

- 84 από τους πελάτες ήταν άτομα του στενού της περιβάλλοντος,

- 38 συνδέονταν έμμεσα με αυτούς,

- 121 ζούσαν στην ίδια πόλη με την ίδια.

Σε μία ημέρα μάλιστα είχε ελέγξει 20 λογαριασμούς στη σειρά, χωρίς να έχουν προηγηθεί συναλλαγές που να δικαιολογούν την πρόσβαση.

Οι πληροφορίες που είχε δει αφορούσαν καταλόγους κινήσεων, καταθέσεις, χρήση καρτών και σε κάποιες περιπτώσεις στοιχεία δανεισμού και εντολών πληρωμής.

Η παραδοχή της υπαλλήλου

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η υπάλληλος προσπάθησε αρχικά να υποστηρίξει ότι οι αναζητήσεις αντιστοιχούσαν σε αιτήματα πελατών, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω μηνυμάτων. Η έρευνα απέδειξε ότι αυτό δεν συνέβαινε και ότι οι αναζητήσεις δεν σχετίζονταν με πραγματικές ανάγκες εξυπηρέτησης.

Τελικά παραδέχθηκε ότι εξέταζε τους λογαριασμούς «από περιέργεια», χωρίς πρόθεση να διατηρήσει ή να κοινοποιήσει τα δεδομένα.

Το δικαστήριο επικυρώνει την απόλυση

Η CaixaBank προχώρησε σε πειθαρχική απόλυση, κρίνοντας ότι η συμπεριφορά της εργαζόμενης συνιστούσε σοβαρή παραβίαση της εμπιστευτικότητας, κατάχρηση εξουσίας και παράβαση της συμβατικής καλής πίστης — στοιχεία που προβλέπονται και από τη συλλογική σύμβαση του τραπεζικού τομέα για την περίοδο 2024–2026.

Η εργαζόμενη προσέφυγε αρχικά στο Εργατικό Δικαστήριο του Φιγέρες και στη συνέχεια στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας, επικαλούμενη την 23ετή άψογη καριέρα της και υποστηρίζοντας ότι η τράπεζα δεν υπέστη ζημία.

Ωστόσο, και τα δύο δικαστήρια έκριναν ότι η παράβαση ήταν εξαιρετικά σοβαρή και ότι η πειθαρχική απόλυση ήταν πλήρως τεκμηριωμένη.

