Γαλλία: Γυναίκα αυτοκτόνησε με αλυσοπρίονο σε πάρκινγκ καταστήματος

Σοκ έχει προκαλέσει στη μικρή πόλη Gap, στις γαλλικές Άλπεις, ένα τραγικό περιστατικό που εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε χώρο στάθμευσης μεγάλου καταστήματος με είδη σιδηρικά και ανακαίνισης σπιτιού.

Μια 60χρονη γυναίκα έθεσε τέλος στη ζωή της μπροστά στα μάτια πελατών και περαστικών, λίγα λεπτά αφότου είχε πραγματοποιήσει τις αγορές της. Παρά την άμεση κινητοποίηση των ομάδων έκτακτης ανάγκης, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien, η γυναίκα φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και έντονες αυτοκτονικές σκέψεις το τελευταίο διάστημα. Οι Αρχές απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο η εισαγγελία έχει ήδη διατάξει έρευνα ώστε να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, ενώ ειδικοί υπενθυμίζουν τη σημασία της έγκαιρης αναζήτησης βοήθειας για όσους αντιμετωπίζουν ψυχική πίεση ή αυτοκτονικό ιδεασμό.

Αν εσείς ή κάποιος δικός σας αντιμετωπίζει σκέψεις αυτοκτονίας, ζητήστε άμεσα βοήθεια:
Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 1018 – Κέντρο για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας “Κλίμακα”.

