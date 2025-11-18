Στο φως συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα εκτοξεύεται έξι μέτρα από τρενάκι στη Στοκχόλμη

Ένα δραματικό βίντεο από λούνα παρκ στη Στοκχόλμη επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς η δίκη για το θανατηφόρο ατύχημα ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου. Το υλικό δείχνει τη στιγμή που μια γυναίκα εκτοξεύεται περίπου έξι μέτρα από τρενάκι στο θεματικό πάρκο Gröna Lund, σε ένα δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα και τραυμάτισε συνολικά εννέα άτομα.

Πώς συνέβη το ατύχημα του 2023

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Ιουνίου 2023, όταν ένας υποστηρικτικός βραχίονας κάτω από ένα από τα βαγόνια έσπασε, προκαλώντας απότομη επιβράδυνση και μερική εκτροχίαση του τρένου. Εκείνη την ώρα στο παιχνίδι βρίσκονταν 14 επιβάτες.

Μεταξύ αυτών ήταν η Karin Elmegard, που καθόταν στο τελευταίο βαγόνι δίπλα στον σύζυγό της, Mikael Elmegard. Η γυναίκα εκτοξεύτηκε από το τρενάκι, ενώ ο άνδρας της σώθηκε από θαύμα καθώς πρόλαβε να γραπωθεί από μια δοκό και να συγκρατηθεί.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν την πτώση, η Elmegard εμφανώς αναστατωμένη είχε αντιληφθεί ένα αντικείμενο να αποκολλάται από το παιχνίδι, γεγονός που προκάλεσε τον πανικό της.

Το βίντεο που προβλήθηκε στο δικαστήριο

Στο βίντεο που χρησιμοποιήθηκε ως αποδεικτικό υλικό στη δίκη, επισκέπτες του πάρκου φαίνονται να κοιτούν έντρομοι προς το τρενάκι καθώς η κατασκευή τρέμει. Ακολουθεί η πτώση της γυναίκας από ύψος περίπου έξι μέτρων.

Μια γυναίκα τριάντα ετών έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα, ενώ εννέα ακόμη άτομα —μεταξύ αυτών η Karin Elmegard— τραυματίστηκαν.

«Δεν ήξερα αν είχε επιβιώσει» – Η μαρτυρία του συζύγου

Ο Mikael Elmegard περιέγραψε στα σουηδικά ΜΜΕ τις δραματικές στιγμές:

«Ήταν τρομακτικό να βλέπω τη γυναίκα μου να πέφτει από τέτοιο ύψος. Όταν τη βρήκα στο έδαφος, με το πρόσωπο καλυμμένο με αίμα, δεν ήξερα αν είχε επιβιώσει. Η πρόσκρουση ήταν τρομερή».

Η Elmegard υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και χρειάστηκε μακρά νοσηλεία, την οποία χαρακτήρισε «σωματικά επώδυνη και ψυχολογικά εξαντλητική». Παρά την αντιμετώπιση των τραυμάτων της, εξακολουθεί να δυσκολεύεται σε βασικές καθημερινές δραστηριότητες.

Στο εδώλιο το πάρκο και δύο εταιρείες – Το πρόστιμο που ζητούν οι εισαγγελείς

Οι εισαγγελείς ζητούν πρόστιμο 18 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (SEK) —περίπου 1,6 εκατ. ευρώ— από το Gröna Lund και δύο ακόμη εταιρείες, υποστηρίζοντας ότι δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφαλείας για τα εξαρτήματα του παιχνιδιού.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες αρνούνται οποιαδήποτε αμέλεια, ενώ το Gröna Lund μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε καταβολή αποζημιώσεων προς τα θύματα.

«Πρέπει να υπάρξει λογοδοσία»

Ο Mikael Elmegard υπογράμμισε τη σημασία της δικαστικής διαδικασίας:

«Ελπίζουμε ότι η δίκη θα καθορίσει επιτέλους την ευθύνη. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει. Αυτό που συνέβη δεν έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί».

