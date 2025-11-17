Νέα σκιά πάνω από την Ευρώπη: Ανησυχία για «προπολεμικό κλίμα»

Η ένταση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανεβαίνει αισθητά, καθώς ολοένα και περισσότεροι ανώτατοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η ήπειρος εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένου κινδύνου. Με φόντο την οικονομική αβεβαιότητα, την πολιτική αστάθεια και τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση με τη Μόσχα, το αφήγημα περί «τέλους της ειρήνης» φαίνεται πλέον να αποκτά βάρος.

Την πιο ηχηρή τοποθέτηση έκανε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολωνίας, στρατηγός Βίσλαβ Κούκουλα, ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται ήδη σε «προπολεμική φάση». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο «εχθρός» — φωτογραφίζοντας ξεκάθαρα τη Ρωσία — έχει αρχίσει να προετοιμάζει το έδαφος για πιθανή επιθετική ενέργεια.

«Ο εχθρός δημιουργεί συνθήκες που στοχεύουν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού προς την κυβέρνηση, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την αστυνομία», ανέφερε ο Κούκουλα, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα προσπαθεί να στήσει ένα σκηνικό αποσταθεροποίησης στο εσωτερικό της Πολωνίας.

Αντίστοιχα ξεκάθαρος εμφανίστηκε και ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει άμεσα να ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, καθώς η στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία «αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό».

Ο Πιστόριους σημείωσε ότι, αν και δεν υπάρχει ακριβής πρόβλεψη για το πότε η Ρωσία θα έχει πλήρως ανασυντάξει τις δυνάμεις της, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν πως το παράθυρο ασφαλείας για την Ευρώπη στενεύει. «Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν μόνο να εκτιμήσουν τον χρόνο», είπε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη δεν έχει περιθώριο εφησυχασμού.

Οι συντονισμένες προειδοποιήσεις από Βερολίνο και Βαρσοβία έρχονται σε μία περίοδο κατά την οποία η Ε.Ε. αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις: επιβράδυνση της οικονομίας, κοινωνική δυσαρέσκεια, αμφισβήτηση των πολιτικών ηγεσιών και έναν πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται για τρίτο χρόνο χωρίς ορατό τέλος.

Την ίδια στιγμή, αρκετά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αυξάνουν τις δαπάνες τους για την άμυνα, ενώ συζητείται ήδη ένα νέο πλαίσιο ταχείας στρατιωτικής ετοιμότητας για την επόμενη πενταετία. Οι δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων δείχνουν ότι αυτή η στροφή δεν αποτελεί πολιτική επιλογή, αλλά «αναγκαστική προσαρμογή» σε ένα διαρκώς πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Το κοινό μήνυμα: η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να θεωρεί δεδομένη τη μεταπολεμική περίοδο ειρήνης. Οι επόμενοι μήνες και οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε επίπεδο Ε.Ε. και ΝΑΤΟ αναμένεται να καθορίσουν το πώς η ήπειρος θα θωρακιστεί απέναντι σε έναν κίνδυνο που ολοένα και περισσότεροι χαρακτηρίζουν ως «ρεαλιστικό και κοντινό».

Διαβάστε ακόμα: Γιγαντιαία φωτιά σε εγκατάσταση αποβλήτων στο Σίδνεϊ