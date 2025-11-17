Συναγερμός σήμανε στη Ρουμανία και την Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση με drone σε τουρκικό τάνκερ στο λιμάνι του Ισμαηλίου (Ισμαήλ), στην περιοχή της Οδησσού. Το δεξαμενόπλοιο ORINDA, που μετέφερε περίπου 4.000 τόνους υγραερίου (LPG), τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας φόβους για μεγάλη έκρηξη.

Σύμφωνα με την τουρκική ναυτιλιακή έκδοση Deniz Haber και ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ναυτιλίας της Τουρκίας, τα 16 μέλη του πληρώματος πρόλαβαν να απομακρυνθούν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση πυρόσβεσης, καθώς το πλοίο εξακολουθεί να φλέγεται στο σημείο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν πυκνό καπνό και τεράστιες φλόγες να υψώνονται από το τάνκερ.

Εκκένωση ρουμανικού χωριού λόγω εγγύτητας στο φλεγόμενο πλοίο

Εκτιμώντας πως υπάρχει κίνδυνος μεγάλης έκρηξης, οι ρουμανικές αρχές διέταξαν την εκκένωση του χωριού Πλαούρου, που βρίσκεται στην απέναντι όχθη του Δούναβη, ακριβώς απέναντι από το λιμάνι του Ισμαηλίου. Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο κοντινό χωριό Τσατάλκιοϊ.

Η επαρχία Τούλτσεα της Ρουμανίας, μέλους του ΝΑΤΟ, συνορεύει με την Ουκρανία και παρακολουθεί στενά την κατάσταση λόγω του υψηλού κινδύνου.

Επιβεβαίωση από την Ουκρανία

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα επιβεβαίωσε ότι το πλοίο «υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιοχή της Οδησσού» και πρόσθεσε ότι «εκκενώθηκε παραμεθόριο χωριό στη Ρουμανία».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (Twitter), ανέφερε ότι η ρωσική επιδρομή με drone ήταν ο λόγος για τα έκτακτα μέτρα στις ρουμανικές αρχές.

