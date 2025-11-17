# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ρωσική επίθεση σε τουρκικό τάνκερ με 4.000 τόνους LPG – Εκκενώθηκε χωριό στη Ρουμανία

Ρωσική επίθεση σε τουρκικό τάνκερ με 4.000 τόνους LPG – Εκκενώθηκε χωριό στη Ρουμανία

Συναγερμός σήμανε στη Ρουμανία και την Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση με drone σε τουρκικό τάνκερ στο λιμάνι του Ισμαηλίου (Ισμαήλ), στην περιοχή της Οδησσού. Το δεξαμενόπλοιο ORINDA, που μετέφερε περίπου 4.000 τόνους υγραερίου (LPG), τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας φόβους για μεγάλη έκρηξη.

Σύμφωνα με την τουρκική ναυτιλιακή έκδοση Deniz Haber και ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ναυτιλίας της Τουρκίας, τα 16 μέλη του πληρώματος πρόλαβαν να απομακρυνθούν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση πυρόσβεσης, καθώς το πλοίο εξακολουθεί να φλέγεται στο σημείο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν πυκνό καπνό και τεράστιες φλόγες να υψώνονται από το τάνκερ.

Εκκένωση ρουμανικού χωριού λόγω εγγύτητας στο φλεγόμενο πλοίο
Εκτιμώντας πως υπάρχει κίνδυνος μεγάλης έκρηξης, οι ρουμανικές αρχές διέταξαν την εκκένωση του χωριού Πλαούρου, που βρίσκεται στην απέναντι όχθη του Δούναβη, ακριβώς απέναντι από το λιμάνι του Ισμαηλίου. Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο κοντινό χωριό Τσατάλκιοϊ.

Η επαρχία Τούλτσεα της Ρουμανίας, μέλους του ΝΑΤΟ, συνορεύει με την Ουκρανία και παρακολουθεί στενά την κατάσταση λόγω του υψηλού κινδύνου.

Επιβεβαίωση από την Ουκρανία
Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα επιβεβαίωσε ότι το πλοίο «υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιοχή της Οδησσού» και πρόσθεσε ότι «εκκενώθηκε παραμεθόριο χωριό στη Ρουμανία».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (Twitter), ανέφερε ότι η ρωσική επιδρομή με drone ήταν ο λόγος για τα έκτακτα μέτρα στις ρουμανικές αρχές.

Διαβάστε ακόμα: Η κρίση ΗΠΑ–Βενεζουέλας κορυφώνεται: Στρατιωτικά γυμνάσια μετά τις απειλές Τραμπ

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές

Μετρό: Πρόβλημα ρευματοδότησης στη Γραμμή 3. Τα δρομολόγια σταματούν στην Εθνική Άμυνα
Κοινωνία

Μετρό: Πρόβλημα ρευματοδότησης στη Γραμμή 3. Τα δρομολόγια σταματούν στην Εθνική Άμυνα