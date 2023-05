Αγνοείται σκάφος με 500 μετανάστες – Ανάμεσά τους ένα νεογέννητο και έγκυες

Σκάφος με 500 μετανάστες, μεταξύ των οποίων ένα νεογέννητο και εγκυμονούσες γυναίκες, αγνοείται στην κεντρική Μεσόγειο, όπως δήλωσαν σήμερα δύο ανθρωπιστικές οργανώσεις. Το Alarm Phone, μια ανθρωπιστική οργάνωση που παρακολουθεί τις κλήσεις σε βοήθεια πλοιαρίων που μεταφέρουν μετανάστες, λέει ότι έχασε την επαφή με το σκάφος την Τετάρτη το πρωί.

Το σκάφος έπλεε ακυβέρνητο, καθώς δεν δούλευε η μηχανή του, εν μέσω θαλασσοταραχής σε απόσταση περίπου 320 χιλιομέτρων βόρεια του λιβυκού λιμανιού της Βεγγάζης και πάνω από 400 χιλιόμετρα μακριά από τη Μάλτα ή τη Σικελία.

Η ιταλική ΜΚΟ Emergency ανέφερε χθες ότι το πλοίο της Life Support καθώς και το Ocean Viking, άλλο σκάφος ανθρωπιστικής οργάνωσης, ερεύνησαν, δίχως αποτέλεσμα, για το αγνοούμενο σκάφος για 24 ώρες, αλλά δεν βρήκαν καμία ένδειξη ότι υπήρξε ναυάγιο. Εκπρόσωπος της Emergency ανέφερε σήμερα ότι η έρευνα συνεχίζεται, προσθέτοντας ότι οι μετανάστες ίσως περισυνελέγησαν από άλλο σκάφος ή κατάφεραν να φτιάξουν τη μηχανή και συνέχισαν το ταξίδι τους προς τη Σικελία.

Η ιταλική ακτοφυλακή ανέφερε χθες τη διάσωση 423 και 671 μεταναστών σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις, σε ύδατα όπου η έρευνα και η διάσωση τελεί υπό τη δικαιοδοσία της Ιταλίας, ενώ η Alarm Phone δήλωσε ότι δεν συνδέονται με το σκάφος που αγνοείται. Η ιταλική ακτοφυλακή δεν είχε άμεσα κάποιο σχόλιο.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, η γερμανική ανθρωπιστική οργάνωση SOS Humanity ανέφερε ότι 27 μετανάστες περισυνελέγησαν στη θάλασσα από πετρελαιοφόρο και επεστράφησαν παρατύπως στη Λιβύη.

~500 people adrift in the Central Mediterranean!



Alarm Phone was alerted by a large boat in distress. The people report that they fled from #Libya several days ago & that their engine has stopped. Authorities are informed - rescue efforts are needed urgently & without delay! pic.twitter.com/WqkgFSSaqO