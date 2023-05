ΗΠΑ: Μαχαίρωσε συμμαθητή του μέσα σε σχολείο – Σοκαριστικό βίντεο

Σοκάρει το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media με έναν νεαρό να μαχαιρώνει συμμαθητή του και μάλιστα μέσα στο σχολείο.

Το άγριο αυτό επεισόδιο σημειώθηκε σε Λύκειο του Οχάιο στις ΗΠΑ αναδεικνύοντας το μεγάλο πρόβλημα σχολικής βίας ακόμα και χρήσης όπλων στα σχολεία της χώρας.

Μαχαίρι 25 εκατοστών

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ένας μαθητής ύστερα από λεκτική αντιπαράθεση που είχε με συμμαθητή του, έβγαλε ένα μαχαίρι με μια τεράστια λάμα, περίπου 25 εκατοστών κι άρχισε να τον μαχαιρώνει.

Αρχικά το θύμα απέφυγε τα χτυπήματα, όμως ο δράστης, τον κυνήγησε και του κατάφερε αρκετές μαχαιριές, ευτυχώς χωρίς να βρει ζωτικό όργανο ή κάποια αρτηρία.

Ο μαθητής συνελήφθη κι οδηγήθηκε προσωρινά, κατόπιν εντολής εισαγγελέα σε κατάστημα κράτησης νέων.

Παραμένει ασαφές πώς ο μαθητής κατάφερε να περάσει το μαχαίρι στο σχολείο, καθώς η Σχολική Περιφέρεια του Κολόμπους είχε ήδη επενδύσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια για να αναπτύξει 20 προηγμένα συστήματα ανίχνευσης όπλων στα 17 Λύκεια.

Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία αισθητήρων που χρησιμοποιεί κύματα εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας για να προκαλέσει μαγνητικό πεδίο σε μεταλλικά αντικείμενα που διέρχονται του ανιχνευτή.

WARNING



Very disturbing video from a felonious assault that happened yesterday at Mifflin HS.



It’s time @ColsCitySchools returns SRO’s and takes student, teacher, and staff safety serious.



Our children should be concerned with math tests, not being stabbed in school. pic.twitter.com/k0a56PkMOD