ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κολέγιο στη Βόρεια Καρολίνα – Ανθρωποκυνηγητό για 2 υπόπτους

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα σε κολέγιο στη Βόρεια Καρολίνα, με φοιτητές κλήθηκε να αντιμετωπίσει η αστυνομία.

Φοιτητές βρίσκονται αποκλεισμένοι ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Η αστυνομία του Winston-Salem είπε ότι οι αστυνομικοί απάντησαν σε αναφορές για πυροβολισμούς στην κύρια πανεπιστημιούπολη του Forsyth Tech Community College στο Winston-Salem της Βόρειας Καρολίνας, στις 10.10 το πρωί της Πέμπτης.

Οι πυροβολισμοί πιστεύεται ότι έλαβαν χώρα στο Strickland Center.

Η Forsyth Tech έστειλε μια ειδοποίηση «ενεργού σκοπευτή» γύρω στις 11.30 π.μ. καλώντας τους φοιτητές, το προσωπικό και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού να καταφύγουν στις προβλεπόμενες θέσεις.

«Βιώνουμε μια κατάσταση ενεργού σουτέρ. Η αστυνομία βρίσκεται επί τόπου. Η πανεπιστημιούπολη είναι σε lockdown για όλους τους φοιτητές, τους καθηγητές και το προσωπικό», ανέφερε η προειδοποίηση.

περισσότερα σε λίγο...

We can confirm there is no active shooter on the campus of Forsyth Tech. There is still an active investigation on the campus. There are no other threats to any other schools in the area. Anyone with info about this event should call 911 or WSPD non emergency at 336-773-7700