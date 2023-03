Μινεσότα: Εκτροχιάστηκε τρένο που μετέφερε αιθανόλη – Εκκενώνονται σπίτια στην περιοχή

Ένα τρένο που μετέφερε αιθανόλη εκτροχιάστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30.3.2023, ώρα ΗΠΑ) στο Ρέιμοντ της Μινεσότα, προκαλώντας φωτιά σε πολλά βαγόνια και αναγκάζοντας τους κατοίκους της περιοχής να εκκενώσουν τα σπίτια τους, δήλωσαν αξιωματούχοι των τοπικών Αρχών και μεταδίδει το CNN.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μινεσότα, ο εκτροχιασμός του τρένου με την αιθανόλη σημειώθηκε περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Μινεσότα ενώ η γενική διευθύντρια της εταιρείας BNSF Railway, μίας από τις μεγαλύτερες με σιδηροδρόμους εμπορευματικών μεταφορών στη Βόρεια Αμερική, δήλωσε ότι μετέφερε μικτό φορτίο.

Όπως γράφει το CNN, το τρένο που εκτροχιάστηκε στη Μινεσότα μετέφερε αιθανόλη και σιρόπι καλαμποκιού, μεταξύ άλλων εμπορευμάτων. Η αιθανόλη είναι μια ιδιαίτερα εύφλεκτη χημική ουσία. Η έκθεση σε αυτή μπορεί να οδηγήσει σε βήχα, ζάλη, αίσθηση με κάψιμο στα μάτια, υπνηλία και απώλεια των αισθήσεων.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

