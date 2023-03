ΗΠΑ: Σύγκρουση πολεμικών ελικοπτέρων στο Κεντάκι.

Δυο ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβησαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης περίπου στις 10 βράδυ (τοπική ώρα) της Τετάρτης (29.03.2023)

Τα δυο ελικόπτερα του στρατού των ΗΠΑ ήταν τύπου HH-60 Black Hawk και έπεσαν στην κομητεία Τριγκ του Κεντάκι, κοντά στη στρατιωτική βάση Fort Campbell, ανέφεραν αξιωματούχοι σε ανακοίνωσή τους. Όλα έγιναν σε μία άσκηση ρουτίνας.

Οι νεκροί είναι τουλάχιστον 9, σύμφωνα με εκπροσώπους της αμερικανικής αεροπορίας. Τα ελικόπτερα αναφέρεται ότι έχουν συντριβεί σε αγροτική περιοχή.

Η βάση, που βρίσκεται στα σύνορα Κεντάκι-Τενεσί, 60 μίλια βορειοδυτικά του Νάσβιλ, φιλοξενεί την 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία και την 160η Μεραρχία Αεροπορίας Ειδικών Επιχειρήσεων.

Εικόνες από τα συντρίμμια:

#BREAKING 2 U.S. Army Blackhawk helicopters crash in #Kentucky, killing an unknown number of people