Νέος ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας - Αναφορές για τραυματίες

Μια νέα σεισμική δόνηση 6,3 ρίχτερ έγινε αισθητή στα κοντά στα σύνορα Τουρκίας – Συρίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Σημειώθηκε στις 19.04 (ώρα Ελλάδας, 20.04 ώρα Τουρκίας).

Συγκεκριμένα, το επίκεντρό της εντοπίστηκε σε απόσταση 9 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντάκειας στην Τουρκία και 75 χλμ. της Λατάκιας στη Συρία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 2χλμ.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Τουρκία, την Συρία, τον Λίβανο, αλλά και την Κύπρο.

#Earthquake 14 km SW of #Antioch (#Turkey) 26 min ago (local time 20:04:29). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses.

