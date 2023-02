Ο δικηγόρος που είχε αναλάβει τον εγκέφαλο της επίθεσης στο Παρίσι, γνωστός και ως «δικηγόρος του διαβόλου» αναλαμβάνει την Εύα Καϊλή, μετά την παραίτηση Ριζόπουλου.

Ο πρώην δικηγόρος του Σαλάχ Αμπντεσλάμ -κομβικού προσώπου στις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015 στο Παρίσι- αναλαμβάνει την υπεράσπιση της Ελληνίδας ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή , αναφέρει το POLITICO.

The former lawyer to Salah Abdeslam — the key figure in the 2015 Paris terrorist attacks — is taking over the defense of Greek MEP Eva Kaili in the probe looking into alleged corruption in the European Parliament.https://t.co/kNPAMx1SeG