Μυστήριο με τα «μπαλόνια» πάνω από ΗΠΑ και Καναδά - Δεν αποκλείεται ούτε να είναι UFO!

Μυστήριο παραμένει για τους Αμερικανούς αξιωματούχους η ακριβής προέλευση των τριών αγνώστων αντικειμένων που καταρρίφθηκαν τις τελευταίες ημέρες από τους ουρανούς των ΗΠΑ και του Καναδά, με τη συζήτηση που έχει ανοίξει να περιλαμβάνει ακόμα και το ερώτημα: είχαν ή δεν είχαν εξωγήινη προέλευση;

Το μυστήριο αυτό τροφοδότησε ο Αμερικανός στρατηγός Γκλεν ΒανΧερκ, διοικητής της NORAD (Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής), o οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουν εξωγήινη προέλευση.

#BREAKING : Now unidentified flying object (UFO) spotted in the sky of #Uruguay. Uruguayan Airforce is investigating the matter.



What is happening in this world? Are these events from USA to Uruguay, Canada to China are related to alien or just Chinese spy balloons ? pic.twitter.com/5kPG2j1JoI