Στιγμές πανικού στην Τουρκία με ξένους διασώστες που πηδούν από το παράθυρο λόγω μετασεισμού

Μία εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από τους φονικούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία. Οι δύο χώρες μετρούν τις πληγές τους, μετά την ασύλληπτη τραγωδία. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θάφτηκαν μέσα στα συντρίμμια, οικογένειες ξεκληρίστηκαν και πλέον δεν υπάρχει καμία ελπίδα για να βρεθεί κάποιος ζωντανός. Από την πρώτη στιγμή πολλές χώρες, όπως η Ελλάδα μέσω της ΕΜΑΚ, βρέθηκαν στο πλευρό τον Τούρκων για να βοηθήσουν στη διάσωση ανθρώπων. Πλέον, όσες ομάδες διάσωσης έμειναν εκεί για να συνεχίσουν, ξεθάβουν νεκρούς.

Ο σεισμός της περασμένης Δευτέρας στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 33.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους προσωρινούς απολογισμούς των αρχών της Τουρκίας, των αρχών της Συρίας και οργανώσεων αρωγής σε τομείς της συριακής επικράτειας ελεγχόμενους από αντάρτες και τζιχαντιστές.

Οι μετασεισμοί, κάποιοι από τους οποίους είναι ιδιαίτερα ισχυροί πλησιάζουν από την προηγούμενη Δευτέρα τις 2.000. Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνονται οι στιγμές πανικού αμερικανικών και γαλλικών ομάδων διάσωσης την ώρα ενός μετασεισμού στην περιοχή Antakya της Τουρκίας.

Moment of panic among the American and French rescue teams caused by aftershock in quake-hit Türkiye's Antakya district caught on camera https://t.co/4Y4dvhCKG7 pic.twitter.com/YKeFl9onHv