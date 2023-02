Έκαναν εμετό και ούρλιαζαν: Πανικός σε πτήση της Qatar Airways

Έναν πραγματικό εφιάλτη έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Qatar Airways που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Ντόχα με προορισμό την Κοπεγχάγη αλλά λίγα λεπτά μετά έχασε απότομα ύψος φτάνοντας κοντά στην πρόσκρουσή του στη θάλασσα.

Ειδικότερα, στις 10 Ιανουαρίου η πτήσης της Qatar Airways, QR161 από την Ντόχα προς την Κοπεγχάγη, άρχισε να πέφτε 50 πόδια το δευτερόλεπτο λίγο μετά την απογείωσή της. Το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος μετά την απογείωσή του από την Ντόχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της απογείωσης από το Flightradar24.com, το αεροσκάφος έφτασε σε απόσταση 850 ποδιών από το νερό -ή 17 δευτερόλεπτα- έχοντας αρχικά ανέβει στα 1.850 πόδια

«Ήταν τρομακτικό»

Για τον απόλυτο πανικό που βίωσε στην καμπίνα ενός γεμάτου αεροσκάφους μίλησε ένας βετεράνος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Επιβάτες «έκαναν εμετό και ούρλιαζαν» είπε ο Lucas Andersson στη Mail Online.

Ο 43χρονος Lucas Andersson, ο οποίος ταξίδευε με τη σύζυγό του και τα δύο αγόρια του ηλικίας 11 και 9 ετών και με την οικογένεια της αδελφής του, δήλωσε: «Μετά από περίπου 70 δευτερόλεπτα πτήσης, άρχισε να ακούγεται ξαφνικά ένας δυνατός ήχος, καθώς το αεροπλάνο πήρε απότομη κλίση προς τα κάτω. Οι επιβάτες άρχισαν να ουρλιάζουν σε όλη την καμπίνα, ενώ ένας άνδρας μπροστά από την αδελφή μου έκανε ακόμη και εμετό, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η ξαφνική ‘βουτιά’ να πέρασε απαρατήρητη από κανέναν».

«Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κοιτάξω έξω από το παράθυρο για να προσπαθήσω να δω πόσο ψηλά ήμασταν, αλλά ήταν σκοτάδι. Ο μικρότερος γιος μου δίπλα μου ήταν τρομοκρατημένος -κι εγώ το ίδιο- οπότε προσπάθησα να παραμείνω ήρεμος για χάρη του. Τότε πέρασε από το μυαλό μου πως… αυτό ήταν, θα συντριβούμε. Όντας στη βιομηχανία αερομεταφορών, γνωρίζω πόσο κρίσιμη είναι η φάση της αναχώρησης και η κάθοδος με τόσο υψηλό ρυθμό. Ήταν πολύ τρομακτικό».

