Σεισμός Τουρκία: Διασώστες απεγκλωβίζουν ζωντανό σκύλο ύστερα από 61 ώρες

Μια ακόμη διάσωση συγκίνησε στην σεισμόπληκτη Τουρκία, αυτήν την φορά ενός μικρού σκύλου στην τουρκική περιοχή του Ισκεντερούν.

Κάπου μέσα στα χιλιάδες ισοπεδωμένα κτίρια τα σωστικά συνεργεία απεγκλωβίζουν ζωντανό και κατατρομαγμένο ένα τραυματισμένο σκυλάκι.

Το σκυλί βρισκόταν κάτω από τα χαλάσματα για 61 ώρες.

Μόλις τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν το τετράποδο και κατάφεραν να το απεγκλωβίσουν αρκετοί ήταν ήδη εκείνοι που εξέφρασαν την πρόθεσή τους να το παραλάβουν για να μπορέσει να αναρρώσει.

Dog rescued from rubble in Turkish Iskenderun



The puppy sat under the rubble for 61 hours, now everything is fine with him. Many are already ready to pick him up so that he can finally recover.

