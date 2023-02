Nord Stream: Αμερικανός δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ είναι πίσω από τις εκρήξεις στους αγωγούς - Τι σχολιάζει η Ρωσία

Ο διάσημος Αμερικανός ερευνητής δημοσιογράφος Σέιμουρ Χερς ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ είναι αυτές που ανατίναξαν τους αγωγούς Nord Stream 1 και Nord Stream 2 στη Βαλτική με απόφαση του Μπάιντεν.

Επικαλείται μάλιστα μια ανώνυμη πηγή με άμεση γνώση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, αναφέροντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, εξουσιοδότησε προσωπικά την επιχείρηση.

«Τον περασμένο Ιούνιο, δύτες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, που επιχειρούσαν υπό την κάλυψη μιας άσκησης του ΝΑΤΟ στα μέσα του καλοκαιριού, γνωστής ως BALTOPS 22, τοποθέτησαν τα εκρηκτικά που μπορούσαν να πυροδοτηθούν εξ αποστάσεως.

Στις 26 Σεπτεμβρίου, ένα αεροσκάφος του νορβηγικού Πολεμικού Ναυτικού έριξε μια σημαδούρα σόναρ, με τη βοήθεια της οποίας ενεργοποιήθηκαν από τους Αμερικανούς οι εκρηκτικοί μηχανισμοί και κατέστρεψαν τρεις από τους τέσσερις αγωγούς του Nord Stream.

Ήταν απόφαση του Μπάιντεν να καταστρέψει τους αγωγούς και ήρθε μετά από περισσότερους από εννέα μήνες άκρως απόρρητων συζητήσεων εντός της κοινότητας εθνικής ασφάλειας της Ουάσινγκτον, με αντικείμενο πώς θα επιτευχθεί καλύτερα αυτός ο στόχος», σημείωσε ο Χερς στο ρωσικό TASS.

«Κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρόνου, το ζήτημα δεν ήταν αν έπρεπε να γίνει η αποστολή, αλλά πώς να γίνει χωρίς να υπάρχει καμία φανερή ένδειξη για το ποιος ήταν υπεύθυνος», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν και η ομάδα εξωτερικής πολιτικής του - ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν, ο υπουργός Εξωτερικών Τόνι Μπλίνκεν και η υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα πολιτικής Βικτόρια Νούλαντ, - είχαν εκφράσει με σαφήνεια και συνέπεια την «εχθρότητά» τους προς τους δύο αγωγούς, οι οποίοι διέρχονταν δίπλα-δίπλα για 750 μίλια κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα από δύο διαφορετικά λιμάνια στη βορειοανατολική Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Εσθονία, περνώντας κοντά από το δανέζικο νησί Μπόρνχολμ, πριν καταλήξουν στη βόρεια Γερμανία.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος διαβεβαίωσε ότι η εκπαίδευση των δυτών και υποβρυχίων μηχανισμών που εγκαθιστούν εκρηκτικά C4 σε αγωγούς γίνεται εδώ και πολύ καιρό στην πόλη του Παναμά.

Αλλά και η κα Νούλαντ, (που είχε πει μάλιστα «γαμ@@@ την Ευρωπαϊκή Ένωση») μιλώντας σε επιτροπή της Γερουσίας, εξέφρασε την ικανοποίησή της «γιατί ο Nord Stream είναι ένα μάτσο παλιοσίδερα στον πάτο της θάλασσας»

And finally, Victoria Nuland admitted in the latest congress hearing how desperate the US was to capture the European energy market in an economy worth 17 trillion USD. So, they blew up #Nordstream .

