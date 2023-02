Τουρκία: Διασώστες δίνουν νερό σε εγκλωβισμένο παιδί στα χαλάσματα – Συγκλονιστικό βίντεο

Ανατριχιαστικές είναι εικόνες που έρχονται στο φως από τα χαλάσματα που έχουν καταπλακώσει χιλιάδες κόσμου από τον τρομερό σεισμό που χτύπησε Τουρκία και Συρία.

Ένα ακόμη συγκλονιστικό βίντεο, δείχνει ένα παιδάκι με καταγωγή από τη Συρία, να έχει εγκλωβιστεί στα χαλάσματα στην Αντιόχεια.

Οι διασώστες το εντόπισαν να έχει παγιδευτεί και σπεύδουν να το απεγκλωβίσουν, αλλά και να του δώσουν λίγο νερό, το οποίο έχει στερηθεί για πάνω από 40 ώρες που βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια.

«Τουρκική ομάδα έρευνας και διάσωσης προσπαθεί να βοηθήσει και να δώσει νερό σε ένα μικρό αγόρι από τη Συρία (Mohammad) που εγκλωβίστηκε κάτω από τα ερείπια στην Αντιόχεια της Τουρκίας».

Turkish search and rescue team trying to help and give water to a small Syrian boy (Mohammad) who stuck under rubbles in #antakya , south of #turkey. #TurkeyEarthquake

