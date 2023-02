Νέος σεισμός στην Τουρκία 7,7 Ρίχτερ

Νέος σεισμός 7,7 Ρίχτερ χτύπησε την Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 12:30 ώρα Ελλάδας στην κεντρική Τουρκία με εστιακό βάθος 2 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν καταρρεύσει πολλά κτίρια από το νέο σεισμό με τον κόσμο να είναι τρομοκρατημένος.

Το επίκεντρο του σεισμού το μεσημέρι της Δευτέρας ήταν 67χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Καχραμανμαράς, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, σε μια από τις περιοχές δηλαδή που διεξάγονται επιχειρήσεις διασώσεις εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

Δώδεκα λεπτά αργότερα, στις 12:36 σημειώθηκε και ένας ισχυρότατος μετασεισμός 5,9 Ρίχτερ ο οποίος είχε επίκεντρο βορειοανατολικά της πόλης Καχραμανμαράς.

#Earthquake 13 km S of #Elbistan (#Turkey) 7 min ago (local time 13:24:50). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

https://t.co/LBaVNedgF9

https://t.co/CkWSx9Ryzz pic.twitter.com/obQk6Kl9rw