Σεισμός στην Τουρκία: Κατέρρευσε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

Ο φονικός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ στην Τουρκία μέχρι στιγμής έχει κοστίσει τη ζωή σε σχεδόν χίλιους ανθρώπους, ενώ χιλιάδες είναι και οι καταστροφές σε κτίρια, ακόμα και ιστορικά. Ανάμεσά τους το κάστρο του Γκαζιαντέπ, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

«Ορισμένοι από τους προμαχώνες στο ανατολικό, νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα του ιστορικού κάστρου στην κεντρική περιοχή Σαχινμπέι καταστράφηκαν από τον σεισμό και τα συντρίμμια σκορπίστηκαν στον δρόμο. Τα σιδερένια κιγκλιδώματα γύρω από το κάστρο ήταν διάσπαρτα στα γύρω πεζοδρόμια. Ο τοίχος αντιστήριξης δίπλα στο κάστρο κατέρρευσε επίσης. Σε ορισμένους προμαχώνες παρατηρήθηκαν μεγάλες ρωγμές», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, μετά τον σεισμό στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, κατέρρευσε ο θόλος και ο ανατολικός τοίχος του ιστορικού τζαμιού Sirvani, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο κάστρο.

Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές ανασκαφές, το κάστρο χτίστηκε για πρώτη φορά ως παρατηρητήριο κατά τη ρωμαϊκή περίοδο τον 2o-4o αιώνα μ.Χ. και επεκτάθηκε με την πάροδο του χρόνου.

Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake pic.twitter.com/i4GjMKMBwU