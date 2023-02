Νέος σεισμός 4,6 Ρίχτερ στην Αμμόχωστο

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο ο σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοικτά της Αμμοχώστου.

Μικρό τσουνάμι προκάλεσε ο σεισμός

Μικρά τσουνάμι σε δύο περιοχές της Τουρκίας, αλλά και στην Αμμόχωστο, προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε ξημερώματα Δευτέρας σε Τουρκία και Συρία.

Ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε πόλεις της Τουρκίας, της Συρίας και του Λιβάνου. Στο μικρό τσουνάμι στην Αμμόχωστο που ακολούθησε την ισχυρή σεισμική δόνηση, αναφέρθηκε ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης της Κύπρου, μιλώντας σε κυπριακό Μέσο Ενημέρωσης.

Ο Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου, σύμφωνα με το sigmalive, είπε ότι εάν σημειωνόταν υποθαλάσσια κατολίσθηση, θα προκαλούσε καταστροφικό τσουνάμι που θα επηρέαζε την Κύπρο άμεσα.

