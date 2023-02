Τουρκία: Εγκλωβισμένοι τραβούν βίντεο μέσα από τα ερείπια - Βίντεο γροθιά στο στομάχι

Κυριολεκτικά στον ύπνο «έπιασε» τους πολίτες της Τουρκίας και της Συρίας ο ισχυρός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, καθώς χτύπησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/2), την ώρα δηλαδή που ο περισσότερος κόσμος κοιμόταν.

Κάποιοι κατάφεραν να πεταχτούν έγκαιρα έξω από τα κτήρια, ωστόσο, πολλοί ήταν εκείνοι που δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και εγκλωβίστηκαν στα ερείπια που δημιούργησε ο Εγκέλαδος.

Κι ενώ τα συνεργεία διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο, προκειμένου να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που παραμένουν ζωντανοί κάτω από τα χαλάσματα, στα social media έχουν αναρτηθεί βίντεο που τραβήχτηκαν από παγιδευμένους πολίτες.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται ένας εγκλωβισμένος στα συντρίμμια που ζητά βοήθεια κλαίγοντας.

#Earthquake in #Turkey, YouTuber asks for help, he is under the rubble of a collapsed building. pic.twitter.com/wcYeFQdjUU