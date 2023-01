ΗΠΑ: Αντιδράσεις για τη δολοφονία του 29χρονου από αστυνομικούς στο Μέμφις

Άλλος ένας βίαιος θάνατος αφροαμερικανού, του Τάιαρ Νίκολς σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σύλληψής του στο Μέμφις, από πέντε αφροαμερικανούς αστυνομικούς.

Χιλιάδες Αμερικανοί πλημμύρισαν τους δρόμους και τις πλατείες της χώρας, σε διαδηλώσεις στη μνήμη του 29χρονου με τον πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, να «στέκεται στο πλευρό τους» και να τονίζει πως «αγανάκτησε» και «πόνεσε βαθιά» βλέποντας το «φρικιαστικό» βίντεο της βίαιης σύλληψης του αφρομερικανού, Τάιρ Νίκολς στο Μέμφις από τους αστυνομικούς.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους για επόμενες βίαιες διαδηλώσεις, ενώ οι πέντε αστυνομικοί που σκότωσαν τον νεαρό, προφυλακίστηκαν και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες. Τα βίντεο από τη σύλληψη του αφροαμερικανού προκαλούν αποτροπιασμό.

Το χρονικό

Είναι λίγο μετά τις 8 το βράδυ, στις 7 Ιανουαρίου στο Μέμφις, όταν το περιπολικό της αστυνομίας σταματά και ανοίγει βίαια την πόρτα του οδηγού του μπροστινού οχήματος ζητώντας του να βγει έξω. Ο 29χρονος αφροαμερικανός, Τάιαρ Νίκολς έκπληκτος για τη βίαιη συμπεριφορά των αστυνομικών προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται.

Οι αστυνομικοί ουρλιάζουν και του ζητούν επίμονα να πέσει στο έδαφος. Στο βίντεο της κάμερας σώματος, απεικονίζεται ο Νίκολς να μην αντιστέκεται, αλλά πολύ τρομαγμένος και τους ζητάει να τον αφήσουν.

Με έντονο πόνο από την πίεση των αστυνομικών, καταφέρνει να κάνει έναν ελιγμό να τους ξεφύγει.

Οι αστυνομικοί τρέχουν με μανία και τον ξαναπιάνουν. Ο Νίκολς βγάζει μια δυνατή κραυγή και τότε οι πέντε αστυνομικοί που είναι από πάνω του αρχίζουν να τον χτυπούν στο πρόσωπο. Τους εκλιπαρεί μάλιστα να τον« αφήσουν αν πάει σπίτι του».

Τον τραβούν, τον σπρώχνουν και τον χτυπούν συνεχώς. Ο 29χρονος, όπως ήταν φυσικό διακρίνεται να κάθεται σχεδόν λιπόθυμος στο έδαφος. Οι αστυνομικοί κάθονται πιο πέρα και δεν του δίνουν ούτε ένα ποτήρι νερό.

Ο Νίκολς προσπαθεί να μιλήσει, αλλά ένας από τους αστυνομικούς του λέει να «βγάλει τον σκασμό». Όσο τον χτυπούν εκείνος φωνάζει «μαμά».

Μετά από 30 λεπτά, ο 29χρονος μεταφέρεται στο νοσοκομείο κι τρεις μέρες μετά υποκύπτει στα τραύματα του.

Τα βίντεο από την τραγική επίθεση κάνουν τον γύρο του κόσμου και προκαλούν ανατριχίλα αφού φαίνεται – ιδιαίτερα από αυτά που κατέγραψε κάμερα που βρισκόταν σε κολώνα φωτισμού κοντά στο σημείο – πως οι αστυνομικοί χτύπησαν στο κεφάλι τον Νίκολς, συνολικά εννέα φορές σε τέσσερα λεπτά. Ο 29χρονος μάλιστα δεν αντιδρούσε, ούτε είχε κάποια βίαιη συμπεριφορά.

Οι πέντε αστυνομικοί που συνελήφθησαν αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών, επίθεση και για απαγωγή.

When you see black American police officers, with body cams, doing this to another black American, you get an idea about what US military have done in #Iraq, #Afghanistan and other countries around the world.#TyreNichols #TyreNicholsVideo #MemphisPolice pic.twitter.com/OVjE1V1Eb4