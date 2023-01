Η NASA «ανακάλυψε» ένα αρκουδάκι στην επιφάνεια του Άρη

Μια διαφορετική φωτογραφία μοιράστηκε η NASA από την επιφάνεια του «Κόκκινου Πλανήτη». Οι επιστήμονες της NASA που μελετούν την επιφάνεια του Άρη, είδαν κάτι που μοιάζει με αρκουδάκι να τους κοιτά και να τους χαμογελά.

Μια εικόνα που ήρθε από τον Άρη και δημοσίευσε στις 25 Ιανουαρίου το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, μοιάζει με τεράστιο λούτρινο αρκουδάκι με μάτια, μύτη και στόμα να χαμογελά στην κάμερα του σκάφους Mars Reconnaissance Orbiter της NASΑ.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, η μορφολογία γεωλογικών σχηματισμών, καταγράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2022, καθώς το σκάφος ταξίδεψε 251 χιλιόμετρα πάνω από τον Κόκκινο Πλανήτη.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν μικρό λόφο που βρίσκεται στο κέντρο ενός πανάρχαιου κρατήρα που έχει σκάσει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου της Αριζόνα.

«Υπάρχει ένας λόφος με σχήμα V (μύτη), δύο κρατήρες (μάτια) και ένα κυκλικό μοτίβο (κεφάλι)», ενώ «το μοτίβο του κυκλικού σπασίματος μπορεί να οφείλεται στην καθίζηση πάνω από έναν θαμμένο κρατήρα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Γιατί βλέπουμε παντού πρόσωπα;

Παρειδωλία είναι η τάση του ανθρώπου να βλέπει οικεία αντικείμενα σε τυχαία σχήματα. Σε αυτή την περίπτωση, ένα αρκουδάκι.

Οι επιστήμονες σημειώνουν πως το διάστημα αποτελεί προνομιακό χώρο να αναπτυχθεί το φαινόμενο της «παρειδωλίας».

